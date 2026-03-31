Dan más de 80 años de cárcel a cinco secuestradores detenidos en 2015 en Tabasco

Banda de secuestradores en Tabasco estaba integrada por miembros de una familia.

Más de una década después, cinco personas integrantes de una banda de secuestradores que operaban en Macuspana, Tabasco, integrada en su mayoría por miembros de una familia, fueron condenadas a más de 80 años de prisión.

Se trata de Mario Potenciano Muñoz, Manuel Potenciano Aria, Alberto Potenciano Aria, José Potenciano Pérez y Griselda Pérez Jiménez, responsables de los delitos de delincuencia organizada y secuestro agravado, así como portación de arma de fuego sin licencia y de uso exclusivo, informó este martes la Fiscalía General de la República (FGR).

En julio de 2015, la extinta Policía Federal capturó a la banda de secuestradores, a la que se le atribuyeron al menos cinco plagios cometidos entre 2013 y 2014 en el municipio de Macuspana. Durante el operativo, les aseguraron armas de fuego y cargadores.

De acuerdo con el entonces titular de la Coordinación Nacional Antisecuestro, Renato Sales Heredia, el grupo trasladaba a sus víctimas, entre ellas comerciantes, empleados y estudiantes, a una casa de seguridad a la que accedían en canoas tras cruzar el río Bitzal.

Banda de secuestradores detenida en 2015. ı Foto: Especial

Desde entonces, Griselda Pérez Jiménez permaneció internada en el Centro Federal de Readaptación Social Femenil Número 16, en Coatlán del Río, Morelos.

En tanto, los cuatro hombres fueron trasladados al Centro Federal de Readaptación Social Número 5, ubicado en Villa Aldama, Veracruz, y al Centro Federal de Reinserción Social Número 14 “CPS-Durango”, en Gómez Palacio, Durango.

José Potenciano Pérez fue condenado a 83 años de prisión y al pago de una multa de 445 mil 135 pesos por los delitos de secuestro agravado en perjuicio de dos víctimas, además de portación de arma de uso exclusivo.

El resto de los implicados recibió sentencias de 84 años de cárcel y la misma sanción económica por los mismos delitos, a los que se sumó la portación de arma de fuego sin licencia.

La #FGR a través de la #FEMDO, en coordinación con #FECOR en #Tabasco, obtuvo sentencias de hasta 84 años de prisión contra Alberto "N", Griselda "N", José "N", Mario "N" y Manuel "N", por su responsabilidad penal en los delitos de delincuencia organizada, secuestro agravado,… pic.twitter.com/gJU0gI0SE4 — FGR México (@FGRMexico) March 31, 2026

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cehr