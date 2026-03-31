INE ordena bajar spot de Movimiento Ciudadano que acusa a Morena de ser ‘el partido más caro del mundo’

El Instituto Nacional Electoral (INE) frenó la difusión de un spot de Movimiento Ciudadano (MC) en el que se acusaba a Morena de ser el partido más caro del mundo y de no haber devuelto ni un peso de los recursos públicos que recibe, pese a haberlo prometido.

La Comisión de Quejas y Denuncias del organismo electoral resolvió por unanimidad a favor del partido oficialista al considerar que esa afirmación es falsa y daña la reputación institucional de Morena, tanto en la versión de radio como de televisión del promocional.

El spot, bautizado por MC como “Morena, el partido más caro del mundo”, mostraba a una mujer que cuestionaba la coherencia del movimiento guinda con su discurso de austeridad republicana.

Según la protagonista del anuncio, entre enero de 2024 y junio de 2025 Morena habría recibido más de 8 mil millones de pesos del erario, para luego rematar:

“Aunque prometieron devolver la mitad, no regresaron ni un solo peso. ¿Qué opinas de todo esto?”.

El argumento se acompañaba de imágenes del actual titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y exlíder de Morena, Mario Delgado Carrillo, asegurando que el partido “va a regresar la mitad de los recursos”.

Promocional “distorsiona el debate público”, según INE

El INE determinó que el mensaje de Movimiento Ciudadano, más allá de ser crítico, incurre en una distorsión factual. La Comisión señaló que el spot ignoró que Morena renunció a una parte de su financiamiento durante la emergencia sanitaria por Covid-19, hecho avalado tanto por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos (DEPPP) como por el acuerdo INE/CG/85/2026, aprobado por el Consejo General y publicado en el Diario Oficial de la Federación.

“De un análisis preliminar a la frase ‘aunque prometieron devolver la mitad no han regresado un solo peso’ se advierte la imputación de un hecho evidentemente falso ”, subrayó el colegiado en su resolución.

La autoridad electoral también descartó que MC pudiera alegar desconocimiento: al ser parte del pleno del Consejo General, el partido estaba en posibilidad de conocer ese acuerdo , cuya publicación en el DOF lo convierte además en información de acceso público.

La Comisión concluyó que el promocional “distorsiona el debate público” y genera una “afectación directa en la reputación institucional” de Morena, argumentos centrales de la queja por posible calumnia y uso indebido de la pauta, razones suficientes para ordenar su retiro de manera cautelar.

Sin embargo, el INE acotó el alcance de su fallo: rechazó una solicitud adicional de Morena orientada a bloquear preventivamente cualquier difusión futura de contenidos similares , al considerarla una petición genérica referida a “hechos futuros de realización incierta”, lo que la hace improcedente.

La decisión reaviva el debate sobre los límites entre la crítica política legítima y la desinformación en tiempos electorales, en un momento en que los partidos intensifican su disputa por el financiamiento público y la narrativa sobre el uso de los recursos del Estado.

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cehr