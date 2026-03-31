Jenaro Villamil rechaza que Sheinbaum le haya reclamado por video de mujer en Palacio Nacional

El titular del Sistema Público de Radiodifusión (SPR) del Estado Mexicano, Jenaro Villamil, negó que la presidenta Claudia Sheinbaum le haya hecho algún reclamo tras la controversia generada por el caso de una mujer captada en una ventana de Palacio Nacional.

La polémica surgió luego de que circulara en redes sociales un video en el que se observa a una persona aparentemente tomando el sol al interior del recinto histórico.

En un primer momento, la plataforma Infodemia —adscrita al SPR— desmintió la autenticidad del material, al señalar que podría tratarse de contenido manipulado o generado con inteligencia artificial.

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Sin embargo, conforme avanzaron los días, surgieron nuevos elementos que apuntaban a la veracidad del video. Posteriormente, la propia presidenta Sheinbaum confirmó que el hecho sí ocurrió, lo que obligó a una corrección pública por parte de Infodemia.

🔴Jenaro Villamil negó que la presidenta Claudia Sheinbaum le haya reclamado por el caso de una mujer en la ventana de Palacio Nacional.



El titular del SPR aseguró que desde Infodemia ya rectificaron tras negar la información.



📹@LaSagaOficialhttps://t.co/kzZ1vTXeas — Azucena Uresti (@azucenau) March 31, 2026

Tras este episodio, Villamil aseguró que no existió ningún “jalón de orejas” desde el Ejecutivo federal. Sostuvo que la información difundida inicialmente correspondía a los datos disponibles en ese momento y defendió la decisión de rectificar una vez que se tuvo mayor certeza.

“Se corrigió, como debe hacerse cuando hay nuevos elementos”, expresó el funcionario al referirse al cambio de postura de la plataforma.

De acuerdo con lo señalado por el Gobierno federal, la persona involucrada en el video fue sancionada por incurrir en una conducta considerada inapropiada dentro de un espacio oficial, aunque no se detallaron las medidas específicas ni se precisó si existía una normativa previa al respecto.

🚨 NOTICIA

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que sí fue real el video de una persona asoleándose en una ventana de Palacio Nacional, y que ya fue sancionada.

Tras la polémica en redes, el gobierno realizó una revisión interna y determinó que la conducta fue inapropiada, no… pic.twitter.com/yjGA5Yesqd — Enséñame de Ciencia (@EnsedeCiencia) March 30, 2026

El caso ha generado debate en torno al papel de las plataformas oficiales en la verificación de información, especialmente en un contexto donde la desinformación y los contenidos manipulados son cada vez más frecuentes.

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MSL