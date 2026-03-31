Van 395 aspirantes por un lugar en el Consejo del INE

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, informó que alrededor de 500 personas se inscribieron en el registro de candidatos a las tres consejerías electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) , pero lo concluyeron exitosamente 395 personas aspirantes.

Además, detalló que la revisión de requisitos se realiza entre el 30 y 31 de marzo, posteriormente, el 6 de abril, los aspirantes que superen la primera fase deberán presentar un examen de conocimientos elaborado por el Comité Técnico de Evaluación.

Indicó que el proceso continuará con una evaluación de idoneidad del 10 al 12 de abril, seguida de entrevistas del 14 al 16 de abril. Finalmente, el 20 de abril el Comité deberá enviar tres quintetas a la Junta de Coordinación Política, que a su vez las presentará al pleno de la Cámara de Diputados para la elección de los nuevos consejeros.

El Tip: Ricardo Monreal hizo un llamado a mantener la unidad de la coalición que respalda a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El legislador explicó que si el Pleno alcanza el voto de las dos terceras partes para elegir a los consejeros, el proceso concluirá ahí; de lo contrario, se realizará un procedimiento de insaculación para definir a los integrantes del órgano electoral.

Ante cuestionamientos de la oposición sobre posibles “dados cargados” en el proceso, Monreal Ávila rechazó que exista intervención de Morena o de cualquier grupo parlamentario en la selección.

“Ningún partido ni grupo parlamentario está participando en el proceso interno de selección. Confío plenamente en el Comité de Evaluación, que está integrado por personas profesionales y probas que garantizarán imparcialidad”, afirmó.

El coordinador de los diputados de Morena respondió también a las críticas del PRI, partido que decidió no participar en el proceso desde la convocatoria inicial. Señaló que se trata de una decisión estratégica del tricolor, misma que, dijo, respeta.

Sobre el llamado Plan B en materia electoral, Monreal adelantó que el dictamen se encuentra en la Comisión de Puntos Constitucionales y se prevé que la discusión y votación se lleve a cabo en el Pleno de la Cámara de Diputados durante la semana.