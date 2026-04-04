CNPC se reúne con familiares de mineros atrapados en Sinaloa; avanza reforzamiento

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que sostuvo varias reuniones este sábado para abordar el rescate de los tres mineros atrapados en El Rosario, Sinaloa, entre ellas con los familiares de las víctimas, al tiempo que avanza la construcción de muros de contención.

A través de publicaciones en redes sociales, la CNPC informó que su titular, Laura Velázquez, encabezó distintas reuniones sobre los trabajos que lleva a cabo para rescatar a los trabajadores quienes se quedaron atrapados en la mina Santa Fe, tras el derrumbe del 25 de marzo.

La primera, informó, fue en con representantes de las secretarías de la Defensa Nacional y de la Marina (Semar), Protección Civil estatal y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

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Durante la madrugada, personal de @CFEmx continuó con las labores de limpieza con aire comprimido y lavado de paredes en el área del tapón, así como “tendido” de cable, para realizar extracción de agua a través de bombas. pic.twitter.com/TDdpfBfOkN — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) April 4, 2026

Explicó que la reunión estuvo enfocada en discutir la colocación de cableado eléctrico en la mina, como parte de las labores de reforzamiento de seguridad para facilitar el rescate de los trabajadores.

Detalló que la segunda reunión fue con familiares de los trabajadores, a quienes, destacó, “se les informa de manera puntual sobre los trabajos realizados y sus avances”.

La titular de la #CNPC de la @sspcmexico, @laualzua, se reunió con los familiares de los tres mineros que permanecen en la mina Santa Fe, a quienes les informa de manera puntual sobre los trabajos realizados y sus avances. pic.twitter.com/dp0Xxw1txz — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) April 4, 2026

Sobre el avance en la construcción de infraestructura de seguridad en la mina, la CNPC informó que, durante la madrugada, llevó a cabo labores de limpieza y tendido de cable para realizar extracción de agua en el área del tapón donde se encuentran los mineros.

Mediante una tarjeta informativa, detalló que estas labores son en favor de la “estabilización del área” y el “control del agua y residuos mineros”, con el objetivo de “generar condiciones de seguridad para que las brigadas avancen hacia la zona de búsqueda”.

🗞️ #ComunicadoCNPC:



𝗣𝘂𝗲𝘀𝘁𝗼 𝗱𝗲 𝗠𝗮𝗻𝗱𝗼 𝗨𝗻𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝗱𝗼 𝗿𝗲𝗽𝗼𝗿𝘁𝗮 𝗮𝘃𝗮𝗻𝗰𝗲𝘀 𝗲𝗻 𝗹𝗮 𝗲𝘀𝘁𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘇𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗲𝘀𝘁𝗿𝘂𝗰𝘁𝘂𝗿𝗮𝗹 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗺𝗶𝗻𝗮 𝗦𝗮𝗻𝘁𝗮 𝗙𝗲, 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗹𝗮𝘀 𝗹𝗮𝗯𝗼𝗿𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗿𝗲𝘀𝗰𝗮𝘁𝗲 pic.twitter.com/5T9JFI1aU9 — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) April 4, 2026

“De manera complementaria, se ejecutó el chifloneo en el techo, una técnica que utiliza agua o aire a presión para desprender rocas o material suelto”, explicó la CNPC.

“En este punto, tras limpiar el terreno, se realizaron barrenos (perforaciones especializadas en la roca) para colocar anclas de soporte e iniciar el armado del muro de concreto que reforzará la estructura”, abundó.

La CNPC informó que, en estos trabajos, que se han realizado “sin interrupciones”, participan elementos de las secretarías de la Defensa Nacional y de la Marina (Semar), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la CFE.

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