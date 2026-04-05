¿A qué hora empieza el mega bloqueo este lunes 6 de abril?

Debido a la falta de seguridad en carreteras y el incremento de costos en los combistibles, transportistas y agricultores realizarán un paro nacional de labores y bloqueos viales desde las primeras horas de este lunes 6 de abril.

Por medio de redes sociales, la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) informaron que realizarán un paro de labores y bloqueos viales en algunas entidades del país.

De acuerdo con ambos gremios, esta manifestación se realizará debido a que han sido víctimas de inseguridad en la carretera, y apuntaron que no han recibido respuestas a sus demandas por parte de las autoridades.

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Es por esto que este lunes 6 de abril a partir de las 07:00 horas se realizarán bloqueos viales en varias carreteras, casetas y puntos de circulación clave de algunas entidades del país.

Paro Nacional 6 de abril ANTAC ı Foto: Redes Sociales

Bloqueos de transportistas y agricultores

Algunas de las vialidades en las que se tienen previstas afectaciones por el paro nacional de transportistas y agriculrores son las siguientes:

Autopista México-Cuernavaca

Autopista México-Pachuca

Autopista México-Puebla

Autopista México-Querétaro

Carretera Morelia-Pátzcuaro

Asimismo, diversos grupos de ambos gremios se han comenzado a unir a dichas manifestaciones, por lo que se espera que estas afectaciones también ocurran en Baja California, Chihuahua, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Sonora, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas.

Por medio de un video el director jurídico nacional de ANTAC, Alvaro Martínez Aguilar informó que el paro nacional no es una lucha contra las personas que circulan por las carreteras, sino contra la inseguridad.

Precisó que esperan la comprensión por parte de los conductores, y apuntó que realizaron la convocatoria con varios días de antelación para que las personas pudieran anticipar sus viajes y tomar precauciones.

Pliego petitorio del paro nacional de agricultores y transportistas ı Foto: Redes Sociales

“Esperamos contar con su apoyo, las molestias son temporales y los beneficios deben ser permanentes” precisó Martínez Aguilar, quien pidió que se compartiera el video.

En el mismo sentido, ANTAC precisó que no han recibido soluciones por parte de las autoridades correspondientes pese a que incluso han tenido mesas de diálogo para llegar a acuerdos.

Aunque el paro nacional está previsto en la mayor parte de las entidades para iniciar a partir de las 07:00 horas, en algunas otras como Chihuahua se ha establecido que se inicie a partir de las 10:00 horas.

Paro Nacional Chihuahua ı Foto: Redes Sociales

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