ANTAC rechaza postura de Segob sobre paro nacional de transportistas: ‘desconoce la realidad’

La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) afirmó que la Secretaría de Gobernación ignora la realidad de transportistas y operadores, quienes diariamente enfrentan inseguridad en carreteras y precariedad laboral; además, señaló que los costos operativos, así como la burocracia excesiva, “asfixian al sector”.

“Rechazamos categóricamente dicha postura, ya que desconoce la realidad que diariamente enfrentamos miles de transportistas, hombres-camión y operadores en las carreteras del país”, respondió la organización.

Más temprano este 5 de abril, la Secretaría de Gobernación afirmó que “no existe razón para manifestarse”, al sostener que se han atendido las demandas de productores agrícolas y de transportistas en diferentes reuniones desde finales de 2025, en las que se han planteado soluciones “en el corto plazo y de fondo” para ambos sectores.

#SEGOBInforma 📢

No existe razón para manifestarse el día 06 de abril por parte de algunas organizaciones del campo y transporte



Comunicado 📄 https://t.co/eCsz998vmM#ConstruyendoLaPaz🕊️ pic.twitter.com/3D7HBfaE1T — Gobernación (@SEGOB_mx) April 6, 2026

Aunque la ANTAC reconoció que ha habido mesas de diálogo, aseveró que a la fecha no existen soluciones a sus demandas ni resultados concretos.

“El transporte de carga es un pilar fundamental para el país. Sin nosotros, el campo no mueve sus cosechas, la industria no distribuye sus productos y la economía se detiene. Por ello, nuestras demandas no son caprichos, son necesidades urgentes”, advirtió.

La Asociación calificó como “legítima” la jornada de movilizaciones convocada para este 6 de abril, al acusar una “falta de respuestas reales” por parte de las autoridades.

En ese sentido, reiteró las exigencias de los transportistas representados por la ANTAC:

Seguridad en carreteras

Apoyos directos a transportistas afectados por la violencia

Respaldo a viudas y huérfanos de operadores fallecidos

Simplificar los trámites administrativos

Condiciones justas para la operación del transporte de carga

ANTAC respondió a comunicado de Gobernación. ı Foto: Captura de Pantalla

Paro y bloqueos carreteros se mantienen para este 6 de abril

Por separado, la vicepresidenta de Comunicación y Enlace de la ANTAC, Jeannet Chumacero, aseguró que “se mantiene firme” el paro nacional indefinido con presencia en distintos puntos carreteros de 20 entidades del país, junto con el Frente Nacional para Rescate del Campo Mexicano (FNRCM).

En un mensaje en video, consideró que la Secretaría de Gobernación emitió un comunicado “irresponsable” que, dijo, demuestra su “desconexión, insensibilidad y falta de conocimiento” con la realidad del sector.

Asimismo, acusó a la dependencia federal de minimizar las demandas de la organización, y describió las mesas de diálogo como “simulaciones sin resultados reales”.

“Ese comunicado por parte de Gobernación no solamente minimiza la problemática, la está negando, y con ello ofende a miles de transportistas que han sido víctimas de la violencia y el abandono institucional", reprochó.

Jeannet Chumacero reiteró la legitimidad de las movilizaciones y urgió al Gobierno Federal a asumir su responsabilidad ante lo que calificó como abandono al campo y al sector transportista.

“Sí existen razones, nos sobran razones. Tienen que asumir su responsabilidad. Nos manifestamos porque estamos cansados de promesas incumplidas, de discursos vacíos, de estrategias fallidas que no garantizan lo más básico que es la vida y la seguridad de quienes estamos transitando en las carreteras”, agregó.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr