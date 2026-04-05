Autopista México-Puebla HOY: cierres, bloqueos e incidentes este 5 de abril

La autopista México-Puebla presenta circulación constante este domingo, con alta carga vehicular por el fin de semana y el periodo vacacional; sin embargo, autoridades advierten que podrían registrarse afectaciones en las próximas horas y días, debido a la continuación de obras y posibles bloqueos programados.

Tráfico este domingo

Durante este 5 de abril, la autopista México-Puebla opera sin cierres totales ni bloqueos confirmados, aunque se reporta tránsito intenso en varios tramos, principalmente en dirección hacia la Ciudad de México por el regreso de vacacionistas.

La circulación puede presentar reducciones de velocidad en horas pico, especialmente en accesos y zonas urbanas cercanas al Valle de México.

Alerta por afectaciones el 6 de abril

Autoridades y reportes previos advierten que el lunes 6 de abril podrían registrarse nuevas afectaciones en la autopista México-Puebla, debido a dos factores principales:

Continuación de obras en el kilómetro 20, relacionadas con el proyecto del Trolebús Chalco–Santa Martha , las cuales generarán desvíos temporales en carriles laterales con dirección a Puebla , en horario de 8:00 a 18:00 horas.

Posibles bloqueos o movilizaciones en autopistas del país, que podrían impactar este corredor carretero, considerado uno de los más transitados del centro del país.

Ante este panorama, autoridades recomiendan a los automovilistas anticipar sus traslados si planean viajar el lunes.

🚧 #AVISO a las personas usuarias de la autopista #MéxicoPuebla 🚧

Por trabajos de montaje de estructura metálica en el km 20, se implementarán desvíos temporales.

Tome sus precauciones. pic.twitter.com/KrYw1Ywa06 — CAPUFE (@CAPUFE) March 29, 2026

Zonas con mayor carga vehicular

Los puntos donde se mantiene mayor afluencia o posibles afectaciones son:

Caseta de San Marcos , con alto flujo de entrada a la CDMX.

Tramos de Chalco, Ixtapaluca y Valle de Chalco .

Ingreso por Calzada Ignacio Zaragoza .

Zona de Río Frío, donde suelen presentarse reducciones de velocidad.

Recomendaciones para automovilistas

Salir con tiempo suficiente, especialmente en horarios de retorno.

Consultar reportes de tráfico en tiempo real.

Respetar límites de velocidad y señalización.

Considerar rutas alternas ante posibles afectaciones el lunes.

Aunque la autopista México-Puebla se mantiene operativa este 5 de abril, el inicio de la semana podría traer nuevas complicaciones viales, por lo que autoridades piden mantenerse informados y conducir con precaución en todo momento.

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MSL