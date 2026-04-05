Iglesia pide a políticos oír sin “filtro ideológico”

El Semanario Desde la Fe, publicación de la Iglesia Católica, hizo un llamado a través de su editorial a los políticos y líderes sociales a atender con hechos y no con discursos a quienes viven una “Pascua distinta”: familias de personas desaparecidas, migrantes, enfermos, adultos mayores en soledad, jóvenes sin futuro, y personas que piensan en quitarse la vida.

“No bastan los discursos o las promesas. Lo que hace falta es escuchar. Escuchar sin filtros ideológicos, sin prejuicios, sin reducir el dolor ajeno a una postura o a la agenda de unos cuantos, y después de escuchar, atender sus necesidades”, señaló.

El Dato: El Papa León XIV lanzó un llamado a la paz en su mensaje Urbi et Orbi de Pascua, al exhortar a dejar las armas y apostar por el diálogo y la transformación del corazón.

El editorial reconoce que la Pascua es “la fiesta más grande de la Iglesia”, pero sostiene que su sentido trasciende el ámbito religioso y alcanza a quienes no practican ninguna fe.

“Hay algo profundamente humano en la Pascua, incluso para quien no está acostumbrado a hablar de Dios o quien no cree en Él. Es vivir la oportunidad de volver a levantarse, de no quedarse atrapado en la noche, de descubrir que la vida puede abrirse paso incluso donde todo parecía perdido” Iglesia Católica



Bajo esa perspectiva, el semanario sostiene que el mensaje de la resurrección tiene implicaciones directas sobre las realidades más dolorosas del país.

“Si la muerte no tiene la última palabra, entonces tampoco la tienen el miedo, la violencia, la indiferencia o el dolor que hoy atraviesan tantas historias”, indica el texto, que enumera entre sus destinatarios a quienes viven “las heridas de una violencia que no se agota” y a migrantes “que caminan sin certezas”.

El editorial dirige un llamado explícito a quienes ejercen alguna forma de poder o influencia pública.

“Este es nuestro llamado en esta Pascua a los políticos, a los líderes sociales, a todos aquellos que tienen en sus manos la posibilidad de restaurar todo lo que ha sido roto, de acompañar a quienes han sido lastimados en su fragilidad”, plantea Desde la Fe.

En esa misma línea, el texto interpela a los laicos para que no reduzcan su compromiso a momentos litúrgicos. “No estamos llamados a una fe intermitente, de temporadas o de una semana. Estamos llamados a ser puentes, artesanos de paz y unidad”, indica el semanario, que cita el pasaje evangélico de Mateo 5,9: “ Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios ”.

La publicación desarrolla qué significa en concreto ese trabajo por la paz: “Es construir puentes donde otros levantan muros, es defender la dignidad de quien no tiene voz, es apostar por la reconciliación cuando lo más fácil es dividir. Es, en el fondo, tomarse en serio la vida del otro”.

El editorial concluye con una invitación a traducir la celebración religiosa en conducta cotidiana , y extiende ese llamado incluso a quienes se encuentran alejados de la práctica religiosa.

“La Pascua no termina con la misa en la iglesia. Comienza ahí, pero se extiende en la casa, en la calle, en las decisiones cotidianas, en la manera en que miramos y tratamos a los demás”, sostiene Desde la Fe.

“Tal vez hoy no todos sepan rezar, o no todos se sientan cercanos a la Iglesia. Pero todos entendemos lo que significa volver a empezar, buscar justicia, tender la mano, y no rendirse ante el dolor”, concluye el texto.

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cehr