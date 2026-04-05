UNAM inicia el registro del pase reglamentado

Aspecto de la preparatoria 7, La Viga, UNAM, en imagen de archivo

CASI 30 MIL estudiantes de los 14 planteles del bachillerato de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que cursan el último grado, así como egresados del ciclo anterior que aún no han accedido a una licenciatura, están convocados a partir del próximo lunes 6 de abril y hasta el 15 de abril a realizar el trámite del pase reglamentado.

Se trata del mecanismo institucional que les garantiza el ingreso a una facultad sin necesidad de presentar el examen de selección que se aplica a los aspirantes externos.

El Tip: El pase reglamentado es uno de los beneficios más importantes para los estudiantes de la UNAM, ya que garantiza su continuidad académica a nivel profesional

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El registro, que se realizará exclusivamente vía Internet durante 10 días naturales, arranca al regreso de las vacaciones de Semana Santa.

En esa primera etapa, los bachilleres deberán elegir sus opciones de facultad, un paso determinante en su trayectoria académica dentro de la máxima casa de estudios del país.

El calendario contrasta con el de los aspirantes provenientes de otras instituciones de educación media superior, quienes completaron su inscripción para el examen de admisión desde enero de este año.

14 planteles de bachillerato tiene la UNAM

El proceso no concluye con ese primer registro. Del 24 al 30 de abril, los aspirantes deberán llevar a cabo una segunda etapa en la que registrarán las carreras de su preferencia, presentarán el examen diagnóstico de inglés y tramitarán su firma digitalizada, entre otros requisitos administrativos que forman parte del procedimiento de ingreso.

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El pase reglamentado aplica tanto para los estudiantes que en este momento cursan el último año del bachillerato universitario como para quienes concluyeron la educación media superior el año pasado y, por distintas razones, todavía no han formalizado su ingreso a una licenciatura.

Ambos grupos deberán cumplir con los mismos plazos y requisitos establecidos por la universidad.

Con esta convocatoria, la UNAM pone en marcha uno de los procesos de admisión más relevantes del calendario escolar nacional, dado el volumen de estudiantes involucrados y el peso institucional de la universidad en el sistema de educación superior mexicano.

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