Licenciatura UNAM 2026: ¿cuándo inicia el registro de aspirantes?

La convocatoria del concurso de selección para licenciatura 2026 de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ya está publicada, por lo que muchos interesados se comenzaron a preguntar: ¿cuándo inicia el registro de aspirantes?

Esta convocatoria es la oportunidad para los aspirantes tengan la oportunidad de integrarse a la máxima casa de estudios y comenzar con su formación profesional. Por ello, es importante realizar un registro dentro de las fechas establecidas.

¿Cuándo inicia el registro de aspirantes para licenciatura en la UNAM?

La UNAM asegura que para el registro de aspirantes a las licenciaturas que ofrece es importante contar con una conexión a Internet estable, así como con los requisitos que se plantean en la convocatoria.

Además, los estudiantes e interesados deberán crear una cuenta en el sistema, ingresar sus datos con sumo cuidado y descargar la ficha de depósito.

Para un registro exitoso es necesario seguir cada paso con precisión dentro de las fechas establecidas. En este sentido, la UNAM establece los plazos para comenzar el registro, mismo que inicia y termina en las siguientes fechas:

Inicia el 23 de enero de 2026

Termina el 3 de febrero del 2026

“Tras completar el registro, se recomienda no olvidar realizar en tiempo y forma el pago por derecho a examen a partir del 23 de enero y hasta el 5 de febrero de 2026. Esto podrán hacerlo de acuerdo con lo señalado en el instructivo”, indicó la UNAM.

En 2026, la máxima casa de estudios expande su oferta educativa con nuevas licenciaturas en sus Escuelas Nacionales de Estudios Superiores (ENES) en Oaxaca, Juriquilla, León, Morelia y Mérida.

Conoce aquí la oferta educativa en las Escuelas Nacionales de la UNAM.

