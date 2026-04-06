Toma precauciones

Advierte CFE posibles fraudes por operativos ‘casa por casa’ en abril 2026

La CFE emitió un aviso por posibles fraudes; comparte recomendaciones para proteger a los usuarios

Advierte CFE información falsa y posibles fraudes
Advierte CFE información falsa y posibles fraudes Foto: Especial
Por:
Yosselin Pérez

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) emitió una serie de comunicados a inicios del mes de abril, en los que señala que algunas páginas han emitido información falsa sobre presuntos operativos o apagones masivos.

Asimismo, publicó maneras para que las y los usuarios eviten una posible estafa ante personas que puedan acudir en nombre de la CFE a nivel nacional, por lo que incluso recomienda realizar denuncias de manera inmediata.

La CFE apuntó que la población debe informarse por medio de sus canales oficiales, y precisó que siempre que exista una duda pueden realizar una llamada al número telefónico 071, o comunicarse en los medios de comunicación formales.

TE RECOMENDAMOS:
María Estela Ríos González, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
SCJN

Genera confusión explicación de ministra María Estela Ríos al defender facultades de la UIF | VIDEO

En ese sentido, invitó a las y los usuarios a mantener sus reservas ante “supuestas advertencias en páginas de internet, cadenas en aplicaciones de mensajería o en redes sociales.”

Posibles fraudes y recomendaciones de la CFE

De acuerdo con la CFE, los métodos en los que se difunde información alarmista contienen el siguiente tipo de información para atraer al público:

  • Avisos de presuntos apagones masivos o interrupciones en el servicio.
  • Publicaciones que señalan que la comisión desaparecerá los recibos de luz.
  • Avisos de presuntos operativos casa por casa o revisiones sorpresa.
  • Detalles en el recibo de luz, como el presunto cobro de una cuota nueva.
  • Información falsa sobre descuentos en los recibos de luz.

Precisó que siempre que están programados trabajos en algunos puntos específicos del país que tienen la finalidad de “ modernizar y robustecer la red eléctrica”, estos son informados de manera oportuna a la población.

Comunicado de la CFE sobre información falsa
Comunicado de la CFE sobre información falsa ı Foto: Captura de pantalla

En cuanto a las recomendaciones emitidas por la CFE para evitar ser víctimas de fraude se encuentran las siguientes:

  • Verificar la identidad de quienes se ostenten como empleados de la CFE: Los trabajadores de CFE deben portar credencial oficial con fotografía vigente, logotipos institucionales y el uniforme oficial. Las personas pueden solicitar la identificación y tomar una fotografía de esta como respaldo.
  • No realizar pagos ni entregar dinero en efectivo a ninguna persona que se presente en su domicilio: Todos los pagos correspondientes a la dependencia deben realizarse en los centros autorizados o en los canales de pago institucionales de la CFE.
  • Confirmar la veracidad de cualquier aviso o documento: Se debe llamar al 071 antes de permitir un ingreso a su domicilio o realizar un pago. Durante la llamada se debe proporcionar su número de servicio, y una fotografía del medidor o del documento recibido para que el personal pueda confirmar si existe alguna orden o gestión legítima relacionada con su servicio.
  • Denunciar inmediatamente: Estas denuncias se pueden hacer en las oficinas de CFE más cercanas; y en caso de que se requiera, se debe presentar una denuncia formal ante las autoridades competentes.
Comunicado de la CFE sobre posibles fraudes
Comunicado de la CFE sobre posibles fraudes ı Foto: Captura de pantalla

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Juanita Guerra Mena, senadora del Partido Verde, promovente de la iniciativa.
Recuerda caso de Paloma Nicole

Partido Verde propone penalizar cirugías estéticas en menores; las catalogaría como corrupción de infantil