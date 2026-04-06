Advierte CFE posibles fraudes por operativos ‘casa por casa’ en abril 2026

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) emitió una serie de comunicados a inicios del mes de abril, en los que señala que algunas páginas han emitido información falsa sobre presuntos operativos o apagones masivos.

Asimismo, publicó maneras para que las y los usuarios eviten una posible estafa ante personas que puedan acudir en nombre de la CFE a nivel nacional, por lo que incluso recomienda realizar denuncias de manera inmediata.

La CFE apuntó que la población debe informarse por medio de sus canales oficiales, y precisó que siempre que exista una duda pueden realizar una llamada al número telefónico 071, o comunicarse en los medios de comunicación formales.

En ese sentido, invitó a las y los usuarios a mantener sus reservas ante “supuestas advertencias en páginas de internet, cadenas en aplicaciones de mensajería o en redes sociales.”

#MañaneraDelPueblo | En la cápsula del detector de Mentiras se desmintió que un camión de la CFE haya derribado un puente peatonal en la carretera Pachuca–Tulancingo, en Hidalgo.



La unidad involucrada no pertenece a la institución. pic.twitter.com/A2YTelXd6D — CFEmx (@CFEmx) April 1, 2026

Posibles fraudes y recomendaciones de la CFE

De acuerdo con la CFE, los métodos en los que se difunde información alarmista contienen el siguiente tipo de información para atraer al público:

Avisos de presuntos apagones masivos o interrupciones en el servicio.

Publicaciones que señalan que la comisión desaparecerá los recibos de luz .

Avisos de presuntos operativos casa por casa o revisiones sorpresa.

Detalles en el recibo de luz, como el presunto cobro de una cuota nueva .

Información falsa sobre descuentos en los recibos de luz.

Precisó que siempre que están programados trabajos en algunos puntos específicos del país que tienen la finalidad de “ modernizar y robustecer la red eléctrica”, estos son informados de manera oportuna a la población.

Comunicado de la CFE sobre información falsa ı Foto: Captura de pantalla

En cuanto a las recomendaciones emitidas por la CFE para evitar ser víctimas de fraude se encuentran las siguientes:

Verificar la identidad de quienes se ostenten como empleados de la CFE : Los trabajadores de CFE deben portar credencial oficial con fotografía vigente, logotipos institucionales y el uniforme oficial. Las personas pueden solicitar la identificación y tomar una fotografía de esta como respaldo.

No realizar pagos ni entregar dinero en efectivo a ninguna persona que se presente en su domicilio : Todos los pagos correspondientes a la dependencia deben realizarse en los centros autorizados o en los canales de pago institucionales de la CFE.

Confirmar la veracidad de cualquier aviso o documento : Se debe llamar al 071 antes de permitir un ingreso a su domicilio o realizar un pago. Durante la llamada se debe proporcionar su número de servicio, y una fotografía del medidor o del documento recibido para que el personal pueda confirmar si existe alguna orden o gestión legítima relacionada con su servicio.

Denunciar inmediatamente: Estas denuncias se pueden hacer en las oficinas de CFE más cercanas; y en caso de que se requiera, se debe presentar una denuncia formal ante las autoridades competentes.

Comunicado de la CFE sobre posibles fraudes ı Foto: Captura de pantalla

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