Cercanos a Taddei van por consejerías del INE

Este lunes, 369 aspirantes acudirán a la Cámara de Diputados para presentar el examen de conocimientos que representa el primer filtro en la carrera por ocupar las tres consejerías del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), que quedaron vacantes el viernes 4 de abril, cuando concluyeron los periodos de Dania Ravel, Claudia Zavala y Jaime Rivera.

La prueba abarcará derecho constitucional, gubernamental, electoral, derechos humanos, perspectiva de género, fiscalización, historia electoral del México contemporáneo y sistema de partidos políticos, y se realizará bajo la supervisión de los integrantes del Comité Técnico de Evaluación. Sólo 50 por ciento de quienes la presenten avanzará a la siguiente fase.

El Dato: Los consejeros electorales del INE son los responsables de dirigir, organizar y vigilar que las elecciones en México se lleven a cabo de manera legal, imparcial y transparente.

El número de aspirantes quedó definido el domingo, cuando el Comité Técnico de Evaluación publicó la lista definitiva de quienes cumplían los requisitos constitucionales y legales para participar en el proceso, luego de cancelar 35 registros, uno por declinación y dos más por pertenecer a dirigencias partidistas.

El acuerdo, firmado por los cinco integrantes —Selene Cruz Alcalá, Marcela Elena Fernández Domínguez, Rubén Jesús Lara Patrón, Irma Ramírez Cruz y Miriam Rodríguez Armenta—, cerró la primera fase de la segunda etapa del proceso.

De los 476 expedientes validados inicialmente, 395 aspirantes concluyeron el registro. Tras la revisión documental, 81 personas no atendieron la prevención formulada el 27 de marzo para subsanar faltantes, y 34 folios fueron cancelados por causas no subsanables: credencial para votar vencida, falta de copia certificada de título o cédula profesional y ausencia de acta de nacimiento.

El INE informó al comité que Jaime Dahir Arista Hernández y Rosio Calleja Niño son integrantes de dirigencias partidistas, por lo que su participación resultaba incompatible con la convocatoria. Ambos registros fueron cancelados. Mientras que Francisco Rojas Choza comunicó el 3 de abril su declinación.

La Sala Superior del Tribunal Electoral también ordenó modificaciones al proceso: dejó sin efectos el requisito de no haber adquirido otra nacionalidad e interpretó que la restricción de no haber sido candidato a cargo de elección popular no aplica a quienes participaron como candidatos en la elección judicial.

Entre los aspirantes figuran exfuncionarios del INE y personas cercanas a la consejera presidenta, Guadalupe Taddei. Destaca Flavio Cienfuegos Valencia, a quien Taddei nombró jefe de su oficina y posteriormente intentó colocar en la Secretaría Ejecutiva sin éxito. También Roberto Carlos Félix López, director de Organización Electoral, quien fue asesor de la consejera en el Instituto Electoral de Sonora y propuesto por ella como secretario ejecutivo, cargo igualmente rechazado por el Consejo General.

Asimismo, Jesús Octavio García González, titular de Administración, quien fue representante legal de empresas proveedoras de materiales electorales para los Oples y el INE; Pedro Pablo Chirinos Benítez, encargado de Vinculación con los Oples; Juan Manuel Velázquez Barajas, director de Asuntos Jurídicos, y Jesús Ancira Jiménez, de Asuntos Laborales.

Los que avancen del examen pasarán a la evaluación de idoneidad, programada para los días 10, 11 y 12 de abril, en la que el currículum vitae y los documentos de soporte tendrán un peso del 40 por ciento, el ensayo un 30 por ciento y la exposición de motivos el 30 por ciento restante. El Consejo General opera desde el viernes con sólo ocho integrantes —tres por debajo de su integración plena—, lo que podría obstaculizar su trabajo ante la ausencia de voto de calidad de la presidencia.

El calendario prevé publicar el listado de la tercera fase el 9 de abril; entrevistas públicas del 14 al 16 de abril; entrega de tres quintetas el 20 de abril bajo criterios de paridad de género y sesión de la Cámara el 22 de abril para la elección.

Si las propuestas no alcanzan la mayoría calificada de dos terceras partes, la mesa directiva convocará a una sesión el 28 de abril para realizar la elección mediante insaculación de las listas conformadas por el Comité. De no concretarse, la mesa directiva remitiría de inmediato al pleno de la Corte las listas para que proceda a la designación, a más tardar el 29 de abril. Los tres consejeros que resulten electos ocuparán el cargo por nueve años, del 2026 al 2035.