Mega bloqueo de transportistas HOY 6 de abril: Sigue EN VIVO lo más relevante

Bloqueo sobre salida de la autopista México - Cuernavaca, en fotografía de archivo.

Transportistas y agricultores se van a paro nacional este lunes 6 de abril, con mega bloqueo en carreteras de al menos 20 estados. Exigen fin a la inseguridad, asaltos y extorsiones en carreteras, que impiden realizar su trabajo. Acusan “falta de respuestas” del Gobierno federal.

09:20 hrs. Hay diálogo y apertura, asegura la presidenta

La presidenta Claudia Sheinbaum, durante su Conferencia del Pueblo, informó que el Gobierno federal monitoreará los bloqueos en carreteras federales.

Sin embargo, la mandataria federal enfatizó que “hay diálogo” y “hay apertura” con los líderes transportistas y agricultores.

“Hay diálogo, hay apertura, se está apoyando y se está buscando un acuerdo global”, dijo Sheinbaum Pardo.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, en la Conferencia del Pueblo. ı Foto: Captura de video

09:20 hrs. Reportan bloqueo sobre la carretera Oaxaca - Istmo

Medios locales reportaron un bloqueo sobre la carretera federal 190, Oaxaca - Istmo, lo cual provoca caos vial rumbo al istmo de Tehuantepec.

#FOTOREPORTE 📸 | ¡Caos vial rumbo al Istmo! Mantienen bloqueo total en la federal 190



➡️ Integrantes de la UPICIYO mantienen cerrada la carretera federal 190 Oaxaca–Istmo, a la altura del paraje El Portillo, en Yautepec, dejando sin paso vehícular hacia el Istmo de… pic.twitter.com/aWikrP4OZo — EL PIÑERO (@ELPINERO) April 6, 2026

09:00 hrs. Llegan campesinos a autopista México - Toluca, aún sin bloqueo

Alrededor de las 09:00 horas, se reportó la llegada de varias decenas de trabajadores campesinos a la caseta de la autopista México - Toluca, sin que, hasta el corte de esa hora, se haya iniciado un bloqueo.

La mañana de este lunes hay presencia de campesinos en la caseta de la autopista México-Toluca; sin embargo, hasta el momento no hay cierres en la vialidad. #Despierta con @eduardosalazar4 pic.twitter.com/dUEAPW3N0U — NMás (@nmas) April 6, 2026

#manifestantes en tres camionetas, se concentran en la #Autopista #MéxicoMarquésa Km. 24, Col. La Venta, Cuajimalpa, con #dirección a la #Cdmx su intención es *no permitir el cobro de peaje en la presente caseta* derivado a que no hay acuerdos con el Gobierno pic.twitter.com/LCz7I2ctcI — InfoGuzmán (@infoguzman) April 6, 2026

08:30 hrs. México - Cuernavaca, México - Pachuca y México - Querétaro, sin afectaciones al momento

Pese a que el mega bloqueo estaba previsto para iniciar desde las 07:00 horas, los accesos a las carreteras México - Cuernavaca, México - Pachuca y México - Querétaro, principales vías desde y hacia la CDMX, registran acceso libre al corte de las 08:30 horas.

2/2 y el frente nacional por el rescate del campo mexicano, quienes piden mejores condiciones de salario , justicia, seguridad y mesa de diálogo con las Autoridades federales, Hasta el momento la caseta de san Cristóbal centro en #Ecatepec y la de Ojo de Agua en #Tecamac #EdoMéx pic.twitter.com/oYYVCo15rP — Israel Lorenzana (@israellorenzana) April 6, 2026

❌🛣️ 8:30 AM | Sin bloqueos hasta el momento en caseta de Palmillas y Tepotzotlán en la carretera federal México-Querétaro. Caminos y Puentes Federales señala que hay carga vehicular en la caseta de Tepotzotlan, pero esto es por la afluencia de vehículos que retornan por el… pic.twitter.com/M46660nLlJ — AlertaQro Noticias (@AlertaQro) April 6, 2026

#Megabloqueo: reportan que no hay cierres en la México–Cuernavaca; el tránsito se mantiene fluido en la caseta de cobro, tanto en entrada como en salida. pic.twitter.com/39qvBAeAG6 — OSCAR MARIO BETETA (@MarioBeteta) April 6, 2026

07:30 hrs. Paro nacional sigue vigente: presidente de la ANTAC

Pese al deslinde de algunas organizaciones, así como el rechazo del Gobierno federal por las posibles afectaciones a la ciudadanía, el presidente de la ANTAC, David Estévez, aseguró que el paro sigue vigente.

“La sociedad y los medios saben que no ha habido resultados”, dijo en entrevista con medios.

🔴El paro de transportistas y agricultores es definitivo, pese al deslinde de algunas organizaciones.



David Estévez, presidente de la ANTAC, señala que no hay avances y responde al comunicado de Segob.



“La sociedad sabe y los medios saben que no han habido resultados”,… pic.twitter.com/8QvKb07sIQ — Azucena Uresti (@azucenau) April 6, 2026

Transportistas y agricultores se van otra vez a paro nacional: Bloquean carreteras en 22 estados

Ante lo que consideraron una “falta de respuestas del Gobierno nacional”, transportistas y agricultores acordaron nuevamente ir a paro nacional para este lunes 6 de abril, por lo que se paralizarán carreteras nacionales en al menos 20 estados y se llevarán a cabo otras acciones de protesta.

Así lo informó la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), la cual denunció que este mega bloqueo responde a falta de acciones del Gobierno federal contra la inseguridad, las extorsiones que se viven en carreteras y el alza desmedida del precio del combustible.

Aspecto de un anterior mega bloqueo organizado por la ANTAC. ı Foto: Cuartoscuro

“Esta decisión no es improvisada. Es resultado del abandono, la inseguridad y la falta de condiciones dignas que enfrentamos diariamente quienes sostenemos el movimiento de mercancías en México”, escribió la ANTAC en un posicionamiento.

A la asociación se suman también grupos de agricultores, quienes, de igual forma, han denunciado falta de atención en el campo.

Por lo anterior, este lunes 6 de abril se prevén cierres totales en carreteras de al menos 20 estados, a partir de distintos horarios, la mayoría entre las 07:00 y las 08:00 horas.

Ante esto, autoridades hicieron un llamado a tomar precauciones y considerar afectaciones en el traslado, especialmente considerando que este lunes vuelven a sus labores miles de trabajadores, al haber terminado el asueto por Semana Santa.

Mientras tanto, organizaciones como la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), entre otras, se deslindaron de este paro nacional, y urgieron al diálogo para evitar afectar a la ciudadanía.

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