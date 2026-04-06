Ola de deslindes ante bloqueos de transportistas y campesinos hoy

Productores de Zacatecas bloquearon los accesos al estado, el 3 de diciembre del 2025.

La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) tienen programado para este lunes un paro nacional indefinido en 20 estados del país, con presencia en carreteras y puntos estratégicos, luego de que, hasta ahora, no hubiera “respuestas positivas precisas” por parte del Gobierno federal frente a la crisis que enfrentan el campo y el transporte de alimentos en México.

“Ante la falta de respuestas del Gobierno de México, agricultores y transportistas, de manera pacífica, iniciamos paro nacional indefinido en 20 estados este lunes mediante presencia en carreteras y puntos estratégicos del país”, informaron las organizaciones en un comunicado difundido este domingo.

El Dato: El pasado 24 de noviembre, el FNRCM y ANTAC paralizaron al menos 23 estados del país, así como los accesos a la Ciudad de México, durante 3 días, hasta el 27 de ese mes.

Las organizaciones señalaron que el diálogo con la Federación lleva meses sin producir resultados concretos.

“A meses de iniciado el diálogo con el Gobierno de México, la problemática no sólo no se resuelve, sino que se profundiza”, advirtieron, al tiempo que describieron una crisis que, afirman, amenaza directamente el abasto y los precios de alimentos en el país.

El movimiento agrupa dos sectores con demandas convergentes. Por un lado, los agricultores han denunciado la caída de la producción nacional provocada por lo que califican, importaciones desleales y de mala calidad, altos costos de insumos como fertilizantes y diésel —agravados, señalan, por efectos de la guerra—, sequías recurrentes, bajos precios de cosecha, así como la falta de financiamiento suficiente.

Denunciaron, además, control del mercado por grandes empresas que “pagan barato al productor y venden caro al consumidor”. Por otro lado, los transportistas reiteraron la crisis de inseguridad en carreteras federales, expresada en homicidios, secuestros, robos de unidades, extorsiones —incluso por parte de autoridades, señalan— y pérdida de mercancía.

El sector calificó a varios retenes como “puntos de extorsión policial” y mencionó de manera explícita los ubicados en San Roberto, Nuevo León; San Blas, Nayarit; La Venta, Tabasco; y San Luis Río Colorado, Sonora.

Las organizaciones presentaron un pliego amplio de exigencias en materia de seguridad y política agropecuaria.

En seguridad carretera, exigen la desactivación de los retenes señalados como focos de extorsión, operativos permanentes de la Guardia Nacional (GN) en carreteras federales, instalación de cámaras y botones de alerta enlazados a los sistemas C5 y C4, y el cierre de accesos irregulares en tramos federales.

También demandan la creación de una fiscalía especializada para delitos contra el transporte de carga pesada y el retiro del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) al diésel.

En materia agrícola, exigen sacar los granos básicos del T-MEC y detener las importaciones “indiscriminadas”, el establecimiento de precios de garantía para toda la producción, la creación de una banca de desarrollo para el campo, dar tratamiento al sorgo como producto básico y estratégico, y reanudar y concluir el pago de apoyos directos a productores de trigo y maíz rezagados desde 2023.

Tras sostener un encuentro con autoridades federales el pasado 1 de abril, Baltazar Valdés Armentia, dirigente del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, confirmó que se expusieron las exigencias del sector y que esperaban una respuesta concreta antes del inicio del paro. “Hubo, digamos, propuestas de carácter estructural, que son los pronunciamientos del frente: agricultura nacional, banca de desarrollo, precio de garantía y también seguridad y algunas otras cuestiones del transporte”.

Valdés Armentia precisó que la convocatoria al paro se mantendría en pie salvo que antes del lunes llegara una respuesta satisfactoria del gobierno. “Sin embargo, en este momento confirmamos: está en pie y debemos seguir organizándonos para el paro nacional”, señaló.

Por su parte, David Estévez, líder de la ANTAC, afirmó que la reunión se desarrolló en medio de discusiones orientadas a encontrar una solución, y aseguró que cualquier acuerdo que se acepte será en beneficio del sector. “Estoy segurísimo: si lo llegamos a aceptar, va a ser en beneficio total del gremio transportista y de los agricultores”, declaró.

Aclararon además que el movimiento no busca beneficios económicos para sus dirigentes. “No buscamos ni pedimos dinero para nuestras organizaciones ni dirigentes. Estamos de acuerdo en que los actuales y futuros apoyos que se otorguen sean directos para los productores y sin intermediarios”, indicaron.

Las organizaciones reiteraron su disposición al diálogo y solicitaron una reunión de caracter urgente con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Reiteramos nuestra disposición al diálogo y solicitamos una reunión urgente con la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, y la búsqueda de soluciones efectivas a la problemática antes expresada”, señalaron.

El comunicado cerró con un llamado directo a la sociedad: “Sin productores y sin transporte no hay alimento. Defender el campo es defender a México. Sin campo no hay ciudad.”

DESLEALTAD AL MOVIMIENTO. Frente a las deserciones de algunas organizaciones, la ANTAC y el FNRCM respondieron con un pronunciamiento en el que las acusaron de representar principalmente “intereses del transporte empresarial, alejados de la realidad que enfrentan día a día los hombres-camión y los operadores en carretera”.

“Lamentamos profundamente que, en un momento donde la unidad del gremio transportista y del sector agrícola resulta fundamental para enfrentar las condiciones de inseguridad, abandono institucional y crisis económica que vivimos, existan agrupaciones que opten por desmarcarse de esta lucha legítima”, señalaron los convocantes.

Los organizadores calificaron la postura de los grupos disidentes de “predecible”, al sostener que “históricamente han privilegiado la relación con las autoridades por encima de la defensa real de quienes sostienen el transporte en México”. También acusaron a algunas de esas agrupaciones de haber “surgido de divisiones internas y actos de traición a organizaciones del gremio”.

“Resulta inaceptable que, mientras continúan los asaltos, extorsiones y asesinatos de operadores en las carreteras del país, estas organizaciones guarden silencio o minimicen la gravedad de la situación”, indicaron en su comunicado.

Finalmente, la ANTAC y el FNRCM sostuvieron que el paro no es una decisión arbitraria. “El paro nacional no es un capricho, es una necesidad. Es la respuesta de miles de transportistas que ya no están dispuestos a seguir poniendo los muertos mientras otros administran discursos”, expresaron.

Demandas

Algunas peticiones de los transportistas al Gobierno federal.

Seguridad en carreteras

Desactivar retenes señalados como puntos de extorsión.

Operativos permanentes en vías federales.

Instalación de cámaras de vigilancia y botones de alerta conectados a C5 y C4.

Cierre de accesos irregulares en carreteras federales.

Creación de una fiscalía especializada en delitos contra el transporte de carga.

Costos operativos

Eliminación del IEPS al diésel para transporte y actividades del campo.

Combate a la inseguridad y abusos.

Frenar robos, secuestros, homicidios y extorsiones en carreteras.

Investigar y sancionar presuntos abusos de autoridades en retenes.

Institucional

Atención directa del Gobierno federal a sus demandas.

Reunión urgente con la presidenta para establecer soluciones concretas.

Organizaciones se desmarcan de movilizaciones; apelan al diálogo

Por Redacción

Tras la difusión de convocatorias digitales a un paro nacional de transportistas este 6 de abril, la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin) y diversas asociaciones del sector se deslindaron de la iniciativa y rechazaron participar en acciones que afecten a la ciudadanía o a las cadenas de suministro, al apostar en su lugar por el diálogo permanente con las autoridades para resolver la problemática del sector.

“Ante las convocatorias difundidas en plataformas digitales que plantean la realización de un paro nacional de transportistas el lunes 6 de abril, informamos con claridad que las organizaciones que integran este pronunciamiento, quienes representamos al sector del autotransporte en México, no formamos parte de dicha iniciativa”, señaló el organismo a través de un comunicado.

El Dato: Los campesinos advirtieron la caída de la producción nacional por importaciones desleales y de mala calidad, altos costos, sequías y bajos precios de las cosechas.

La Concamin, la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP), la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) y la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (Canapat) reconocieron, a través de un comunicado, los retos que enfrenta el sector de autotransporte de carga y de pasaje.

Sin embargo, señalaron que la interrupción que conlleva la movilización por parte de la Asociación Nacional de Transportistas (Antac) y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), con bloqueos en carreteras y puntos estratégicos podría afectar a la población, a las actividades y al desarrollo económico del país.

Subrayaron que la vía adecuada para atender las problemáticas debe priorizarse desde el diálogo, la interlocución institucional y la coordinación con las autoridades competentes, para evitar afectaciones a la población, a las actividades y al desarrollo económico del país.

De igual forma, la Confederación de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) exhortó a los manifestantes, así como a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a actuar con responsabilidad desde el diálogo y proteger el libre tránsito, para evitar afectaciones directas sobre el sector comercial, turístico y de servicios.

Asimismo, las asociaciones como la Honorable Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (Hamotac) y la Alianza Mexicana de Transportistas (Amtac), también reconocieron las necesidades del sector, no obstante, también manifestaron su rechazo, debido a las consecuencias que trae consigo a otros sectores económicos del país.

La Alianza de Autotransportistas, Comerciantes Metropolitanos (ACME) colocó un comunicado en su Facebook donde argumentó que no van a detenerme porque “Nuestro compromiso en este momento es mantener el flujo de mercancías y garantizar la movilidad de la ciudadanía, apostando por el diálogo para encontrar soluciones. el país nos necesita en movimiento”.

Sobre la misma línea se pronunció la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (Amotac), la Organización Integradora de Derechos Convencionales (INDECO) y la Federación Mexicoamericana de Transportistas (Fematrac).

Por parte del sector agrícola no van a participar son el Comité Pro-Mejoramiento del Agro Guanajuatense, la Confederación Agropecuaria de México y la organización Amigos por el Campo.

UBICACIONES DEL PARO. La Asociación Nacional de Transportistas (Antac) y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) anunciaron que ante los altos precios de combustibles van a hacer un paro nacional que traerá consigo bloqueos en las principales carreteras del país.

Se prevé que todos ellos arranquen a partir de las 7 de la mañana y serán en: México-Querétaro, México-Cuernavaca, México-Pachuca, ciertas carreteras en Sonora, Sinaloa, Zacatecas, Michoacán y Jalisco; así como cruces fronterizos como en Ciudad Juárez.

Los integrantes de la Antac y del FNRCM se reunieron el viernes pasado con autoridades federales y, al salir, dijeron que esperarían una respuesta para evaluar si cancelaban o no el mega paro, ante la falta de respuesta a sus demandas quedó confirmado.

Previsiones

Autopistas y carreteras en las que se esperan bloqueos.

Autopista México-Puebla.

Autopista México-Querétaro.

Autopista México-Jorobas.

Autopista México-Pachuca.

Autopista México-Cuernavaca.

Carretera 45 (Panamericana).

Vía corta a Chihuahua.

Autopista de Occidente.

Autopista Culiacán-Mazatlán.

Carretera 49, de Zacatecas a San Luis Potosí.

Autopista Morelia Pátzcuaro.

No hay razón para manifestarse: Segob

› Por Fernanda Rangel

La Secretaría de Gobernación (Segob) aseguró vía una publicación de X que “no existe razón para manifestarse el 6 de abril”, pese a que algunas organizaciones del campo y del transporte mantienen la convocatoria al paro nacional.

A través de redes sociales, la dependencia federal afirmó que el diálogo con los inconformes sigue abierto y en curso, por lo que consideró injustificada la movilización anunciada.

La Segob destacó que, desde las primeras mesas de trabajo de los últimos meses del 2025, el Gobierno federal dispuso de tres mil 412 millones de pesos para compensar la caída en los precios de los granos, medida que, de acuerdo con ellos, beneficiará a cerca de 41 mil productores en el país.

41 mil productores se beneficiarían del apoyo federal ante bajos costos de granos

No obstante, a pesar de estos acuerdos iniciales, la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) han decidido continuar con el llamado a protestar, lo que, de acuerdo con la autoridad, podría generar afectaciones a terceros.

“La mayoría de las organizaciones han decidido no movilizarse. Sin embargo, sin razón alguna, hay algunas que mantienen su posición, a pesar de que no hay motivos, afectando a terceros”, señaló la dependencia en el comunicado.

El posicionamiento de Gobernación ocurre en la antesala de la jornada de movilizaciones prevista para hoy, en la que se anticipan posibles bloqueos carreteros y afectaciones en vialidades clave, principalmente por parte de agrupaciones del sector agrícola y del transporte.

Aunque el Gobierno Federal insiste en que existen condiciones para continuar el diálogo sin recurrir a protestas, hasta el momento no se ha confirmado la cancelación del paro por parte de las organizaciones que lo impulsan, por lo que la incertidumbre sobre el desarrollo de la jornada que pretende iniciar a las 7 horas de este lunes 6 de abril.

La dependencia federal reiteró su disposición para mantener abiertas las mesas de negociación y llamó a privilegiar los acuerdos, a fin de evitar afectaciones a la ciudadanía en las vías de comunicación y en el sector económico.