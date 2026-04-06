Partido Verde propone penalizar cirugías estéticas en menores; las catalogaría como corrupción de infantil

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) presentó una iniciativa para reformar el artículo 201 del Código Penal Federal y castigar como corrupción de menores a quienes induzcan, promuevan, condicionen, obliguen o realicen cirugías estéticas en personas menores de 18 años sin justificación clínica, impulsada por el fallecimiento de Paloma Nicole, una joven de 14 años que murió tras presuntas complicaciones de una intervención estética en Durango.

La senadora Juanita Guerra Mena precisó que la propuesta no busca limitar procedimientos reconstructivos o terapéuticos para atender malformaciones congénitas, lesiones traumáticas o secuelas de enfermedades, sino “establecer límites claros frente a la realización de procedimientos quirúrgicos estéticos” en menores.

La iniciativa solo afectaría intervenciones que no sean necesarias para preservar o restablecer la salud física o mental y carezcan de respaldo médico.

Guerra Mena advirtió que especialistas señalan riesgos adicionales en adolescentes sometidos a estas cirugías , dado que su organismo aún está en desarrollo.

Señaló además que “durante la adolescencia, la construcción de la identidad personal y la percepción de la imagen corporal están en pleno desarrollo”, lo que los hace vulnerables a la presión social y los estándares de belleza que pueden inducirlos a someterse a procedimientos riesgosos “sin medir las consecuencias”.

La senadora subrayó que el caso de Paloma Nicole “evidenció la ausencia de una regulación clara respecto a la edad mínima para la realización de este tipo de procedimientos en el país” e hizo énfasis en la urgencia de fortalecer el marco jurídico aplicable, “para garantizar que los menores de edad cuenten con protección frente a procedimientos médicos que pueden implicar riesgos significativos para su salud y desarrollo integral”.

El caso de Paloma Nicole

Paloma Nicole, de 14 años, fue sometida a una cirugía estética en una clínica privada de Durando y presentó complicaciones que derivaron en su muerte el 20 de septiembre de 2025.

Autoridades detuvieron a Paloma “N”, madre de la adolescente, y a su padrastro, el cirujano plástico identificado como Víctor Manuel “N”, señalados como presuntos responsables del procedimiento.

Con información de Arturo Meléndez.

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