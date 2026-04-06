…Y el Gobierno de la capital cierra filas con la Presidenta

EL GOBIERNO de la Ciudad de México (CDMX) respaldó el posicionamiento de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y de la Presidenta Claudia Sheinbaum frente al Informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), al considerar que sus conclusiones son “infundadas” y no reflejan la realidad actual del país.

La administración capitalina señaló que el documento se basa principalmente en hechos ocurridos entre 2009 y 2017, por lo que “extrapola” ese contexto a la situación actual sin reconocer los cambios en materia de seguridad y atención a personas desaparecidas implementados desde 2019.

El Tip: El gobierno federal ha creado comisiones de búsqueda en las entidades y fortalecido los mecanismos de identificación.

Asimismo, advirtió que el informe omitió evidencia presentada por el Gobierno de México, lo que calificó como “grave” dada la relevancia del tema y también criticó que no se valoraran las acciones emprendidas por el Estado para atender y erradicar este fenómeno, ni que se distinguiera con claridad entre desapariciones forzadas atribuibles al Estado y aquellas cometidas por particulares u organizaciones criminales.

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De acuerdo con el boletín difundido por la Coordinación General de Comunicación Ciudadana, el informe del Comité de la Organización de las Naciones Unidas es “infundado” y podría responder a intereses injerencistas, además de prestarse a su utilización política para promover una agenda que vulnera la soberanía de México y el derecho internacional.

El Gobierno capiltalino informó que a nivel local instaló un gabinete permanente para atender la problemática, así como un centro integral de atención que permite acompañar a las familias con autoridades de seguridad, procuración de justicia y de búsqueda.

Indicó que está en creación un Centro de Resguardo Temporal para personas fallecidas no identificadas y no reclamadas, para garantizar su pronta identificación y entrega a los familiares, y que se duplicó el presupuesto destinado a las labores de búsqueda.