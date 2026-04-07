Agua y sedimento frenan rescate en la mina Santa Fe

Elementos de rescate y buzos de la Defensa, durante las acciones de recuperación en la mina Santa Fe, el domingo.

La operación para localizar a tres trabajadores atrapados en la mina Santa Fe, en Sinaloa, enfrenta condiciones adversas bajo tierra, donde equipos técnicos reportan inundaciones y acumulación de residuos a lo largo de túneles que alcanzan 300 metros de profundidad y una extensión de 3.2 kilómetros.

Ante este panorama, autoridades ajustaron el plan de intervención tras detectar obstáculos que complican el acceso al punto clave de la búsqueda.

El Puesto de Comando de Protección Civil (PC) confirmó que la “zona cero” mantiene un sistema de bombeo eléctrico de 25 caballos de fuerza en funcionamiento permanente para desalojar filtraciones. Ingenieros analizaban la opción de integrar una segunda unidad con el fin de aumentar la capacidad de extracción de agua, ante la presencia constante de escurrimientos en los niveles inferiores.

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El Tip: Protección Civil informó que dos mineros permanecen juntos a 300 metros bajo tierra en la mina, mientras que el tercero está más arriba del yacimiento, en el ala sur.

Además del bombeo, brigadas especializadas iniciaron maniobras en el contrapozo 50 como ruta alterna para acercarse al área de interés. Elementos de las secretarías de la Defensa (Defensa) y Marina (Semar) descendieron mediante cuerdas desde las nueve de la noche del domingo, para limpiar el conducto y evaluar su viabilidad operativa. Durante los trabajos que comenzaron poco después de la medianoche, el equipo retiró sedimentos y confirmó un tirante de agua de 40 centímetros en el interior.

Frente a este escenario, el mando operativo redefinió la estrategia de rescate. El operativo ahora tiene como prioridad la estabilización de túneles, el control de agua acumulada y la remoción de jales, factores que determinan el ritmo de acceso hacia la zona donde se concentran los esfuerzos de rescate.

353 elementos suma la fuerza de tarea de rescate en la mina

Las labores continúan con participación de elementos de Defensa, Marina, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), autoridades estatales, brigadas especializadas USAR y personal de la Industrial Minera Sinaloa.