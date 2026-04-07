› Alerta por “sueros vitaminados”

Y nos piden no perder del vista el caso de las seis muertes que se presentaron en Sonora tras la aplicación intravenosa de “sueros vitaminados”, en este caso por parte de un médico privado. Y es que quienes conocen de esos temas, nos hacen ver, podría tratarse de una práctica que no sólo se da en ese estado sino en todo el país. En el caso ocurrido en un local en Hermosillo se ha sabido que la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios aseguró medicamentos, soluciones y sustancias diversas para analizarlas y determinar cuál es su composición. Además, ya se busca al médico que aplicó los tratamientos. Por lo pronto, con mucha oportunidad y antes de que lo hiciera cualquier autoridad, el doctor Alejandro Macías difundió un video en el que lanza una alerta. “Las terapias de sueros vitaminados no tienen sentido y son un riesgo pues atraviesan las barreras naturales de defensa del organismo, por lo que pueden ocasionar complicaciones locales o generales que pueden poner en peligro la vida. No vale la pena el riesgo”, ha señalado.

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