Sheinbaum acusa campaña mediática contra el Plan Hídrico; denuncia acaparamiento privado del agua

El Plan Hídrico nacional fue anunciado en la víspera.

La Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que detrás de las críticas al Plan Nacional Hídrico existen intereses de grandes empresarios y acaparadores de agua que, afirmó, se beneficiaron durante años de un sistema de concesiones marcado por corrupción y privatización.

Claudia Sheinbaum defendió la estrategia de la Comisión Nacional del Agua y rechazó versiones que señalaban supuestos castigos contra agricultores.

Claudia Sheinbaum sostuvo que las versiones difundidas en medios responden a sectores inconformes con el reordenamiento de concesiones. “Muchos empresarios y grandes acaparadores de agua no están contentos con la reforma a la ley. No están contentos y son los que promueven estas notas”, declaró.

La Presidenta Claudia Sheinbaum explicó que el objetivo del plan no es retirar agua a productores agrícolas, sino recuperar concesiones subutilizadas para redistribuir el recurso en beneficio de municipios, pequeños productores y zonas con estrés hídrico.

“Tienes concesionados 30 millones de litros y solo estás usando cinco. ¿Por qué no regresas los otros 25? Si los vas a usar después, vuelves a pedir el permiso”, ejemplificó Claudia Sheinbaum.

Claudia Sheinbaum detalló que durante años existió un esquema que permitía transferir concesiones de manera privada sin supervisión efectiva de la autoridad.

Claudia Sheinbaum según dijo, concesiones originalmente destinadas a riego agrícola terminaban siendo utilizadas para desarrollos inmobiliarios o fines distintos sin reportarse adecuadamente a la autoridad federal.

“Muchas veces una concesión de agua para riego agrícola se le vendía a un desarrollo habitacional. Y como el riego agrícola no paga por el agua, no informaban a Conagua del desarrollo habitacional”, afirmó Claudia Sheinbaum.

Claudia Sheinbaum aseguró que la administración federal ha detectado prácticas irregulares, como empresas que cambiaban de razón social para evitar pagos por el uso del agua. “Eso lo está descubriendo ahora la Conagua”, señaló.

Claudia Sheinbaum afirmó que el gobierno está “recuperando la rectoría” del agua como recurso estratégico nacional.

“Se recupera la rectoría de un recurso tan importante para la nación como el agua del Estado. Cuando antes estaba privatizado y, la verdad, con mucha corrupción”, sostuvo Claudia Sheinbaum.

También defendió que las nuevas medidas han permitido otorgar concesiones a pequeños productores agrícolas que antes no podían acceder al recurso ni a tarifas preferenciales de electricidad para riego.

“Eso nos está permitiendo dar concesiones de pozos de agua a pequeños productores de riego que antes no les podían dar la concesión porque no había agua disponible”, explicó Claudia Sheinbaum.

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FGR