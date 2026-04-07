Arrancan bloqueos sin mucha fuerza; reportan en total 11 y en la noche bajan a 3

Tras exponer la serie de apoyos y programas implementados para responder a las demandas expuestas por transportistas y agricultores, la Secretaría de Gobernación (Segob) confirmó 11 bloqueos carreteros en nueve de las 32 entidades federativas. Hacia las 18:00 horas, se reportó que sólo se mantenían cinco de los bloqueos en Baja California, Guanajuato, Michoacán, Tlaxcala y Morelos.

Al rendir un reporte sobre la movilización iniciada por la Asociación Nacional de Transportistas A. C. (ANTAC) y campesinos, la titular de la dependencia, Rosa Icela Rodríguez, detalló que los grupos inconformes apenas se integraban por 575 personas en todo el país y contaban con 161 vehículos para ello.

CONFERENCIA de prensa de la secretaria de Gobernación, ayer. ı Foto: Especial

El Dato: La Presidenta confirmó que una de las peticiones de los agricultores es que la importación de maíz sea eliminada del T-MEC; sin embargo, aseguró que esto no es posible.

Comentó que, hasta el mediodía, algunos de los bloqueos que se realizaron eran de forma parcial y se había permitido el paso de los automovilistas.

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Frente a las obstrucciones, afirmó que ya se han comenzado a acordar mesas de diálogo para continuar con la atención a los transportistas y así evitar mayores afectaciones a la circulación.

“El Gobierno de México reitera que las demandas planteadas han sido atendidas de manera puntual y que los acuerdos continúan en proceso conforme a los tiempos administrativos y operativos correspondientes. En este contexto, hacemos el llamado a privilegiar las vías de entendimiento, a evitar acciones que afecten a terceros y a no interrumpir la operación de las vías de comunicación, fundamentales para el desarrollo económico y social del país”, declaró.

Entre los apoyos que ya se le han dado al sector agrario, se expuso la ampliación para la cobertura del programa Cosechando Soberanía, para otorgar subsidios a las tasas de interés, así como la integración de productos al seguro de riesgos. Entre estos, se incorporó el sorgo y la carne, por los cuales se han entregado 117.4 millones de pesos en créditos.

Además, se brindó atención a productores de maíz blanco y amarillo para el ciclo primavera-verano, que derivó en la entrega de tres mil 412 millones de pesos a 40 mil 9110 productores, quienes recibieron el apoyo de manera directa en un periodo de dos semanas.

En materia de comercialización, en negociación con las principales industrias consumidoras, el Gobierno de México aseguró una base comercial histórica para el maíz blanco del ciclo primavera-verano, de 105 dólares por tonelada, y acompañó la comercialización de más del 85 por ciento de la producción nacional en los primeros tres meses del año.

Para impulsar la venta del maíz blanco del próximo ciclo de otoño-invierno, la Federación concretó la venta anticipada de 3.4 millones de toneladas.

Asimismo, se expuso que hubo acercamientos para dar acceso al programa Acopio para el Bienestar, sobre el cual la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo instruyó una ampliación en los volúmenes de acopio, que ha llevado a que a la fecha se hayan recolectado más de 150 mil toneladas de frijol y 654 de maíz blanco.

Para conseguir esto, se han invertido ocho mil 944 millones de pesos en beneficio de 53 mil 986 productores.

También se mencionó la reunión coordinada de trabajo con productores del estado de Chihuahua, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) y Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural (FOCIR) para atender la iniciativa de desarrollo de proyecto de engorda de ganado.

El subsecretario de Gobernación, César Yáñez, expuso que se ha brindado atención a 20 de las 29 peticiones, con acciones como la construcción de 10 paraderos seguros, el cierre de más de 700 accesos carreteros irregulares y despliegues de la Guardia Nacional (GN). Subrayó que la mayoría de los transportistas decidió no movilizarse en reconocimiento a los avances que se han logrado.

“Cabe señalar que la mayoría de las organizaciones de transportistas ha decidido no movilizarse, reconociendo los avances alcanzados mediante el diálogo institucional entre ambos sectores. Sin embargo, algunas agrupaciones se han manifestado sin que exista justificación alguna”, finalizó.

Avances

Cumplimiento de las demandas con ambos sectores.

Transportistas:

Atención a 20 de 29 demandas planteadas.

Construcción de 10 paraderos seguros.

Cierre de más de 700 accesos carreteros irregulares.

Despliegue de la Guardia Nacional en vías federales.

Instalación de mesas de diálogo permanentes.

Agricultores:

Ampliación del programa Cosechando Soberanía.

117.4 millones de pesos en créditos (incluye sorgo y carne).

3,412 millones de pesos entregados a más de 40 mil productores de maíz.

Precio base de 105 dólares por tonelada de maíz blanco.

Comercialización de más del 85% de la producción nacional.

Venta anticipada de 3.4 millones de toneladas.

Programa Acopio para el Bienestar fortalecido:

+150 mil toneladas de frijol.

+654 mil de maíz.

8,944 millones de pesos invertidos.

Impulso a proyectos productivos (como engorda de ganado en Chihuahua).

...Y la Presidenta ve nexos partidistas en los sectores

› Por Yulia Bonilla

Ante la movilización de transportistas que se preveía para este lunes, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que hay algunos de los inconformes que tienen vínculos partidistas e insistió en que no hay razón para que el sector emprenda bloqueos en carreteras, pues, aseguró, el diálogo se mantiene abierto.

“Hay personas que tienen relación con algunos partidos políticos que son los que se están movilizando. Si hay tintes políticos, uno, pues ya que cada quien tome sus conclusiones”, señaló.

Para este 6 de abril, Asociación Nacional de Transportistas A. C. (ANTAC) y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) tenían planeados bloqueos y movilizaciones en las principales carreteras de la República Mexicana, con el objetivo de exigir al Gobierno federal que dé respuesta a sus demandas, las cuales fueron planteadas con movilizaciones desde el año pasado y que, aseguraron, no han sido cumplidas.

Sin embargo, la mandataria afirmó que se emprendieron acciones para apoyar al campo, el cual se enfrenta a una disminución en los precios de granos como el sorgo, maíz, frijol y trigo, los cuales son resultado de situaciones a nivel internacional.

Derivado de ello, se han sostenido reuniones con el sector y aseguró que los recibió de manera personal para establecer un acuerdo con los compradores de grano, principalmente las harineras, a fin de que se priorice la compra de la producción mexicana, aunque reconoció que aún no se ha concretado en la firma, pero afirmó que hay avances.

También comentó que, desde noviembre a la fecha, se han invertido alrededor de cuatro mil millones de pesos en apoyos directos a alrededor de 45 mil productores, pero comentó que el presupuesto no tiene la capacidad de llegar a cubrir los montos que el sector exige.

“Hay algunos líderes, tres o cuatro líderes realmente de algunas organizaciones, que son los que están promoviendo el cierre de las carreteras. Y no es que haya esa razón por parte del Gobierno de México, no es que no hayamos apoyado, sino que también los recursos que tenemos no son infinitos como para poder apoyar a los montos que ellos quieren”, declaró.

En cuanto al sector transportista, la Presidenta expuso que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) atiende las quejas sobre los trámites de licencia de los conductores, mientras que la Guardia Nacional ha emprendido operativos para atender la inseguridad en las carreteras.

“¿Por qué razón van a movilizarse si hay un diálogo permanente abierto? Entonces, esto es lo que dice la Secretaría de Gobernación. Si se movilizan, de todas maneras, pues estará la Secretaría de Gobernación atendiendo, pero es importante que el pueblo de México sepa, pues que estamos atendiendo”, dijo.

ANTAC acusa intimidación en su protesta

› Por Yulia Bonilla

En medio de acusaciones contra el Gobierno por sabotaje e intimidación, integrantes de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) realizaron bloqueos en carreteras y tomaron casetas para permitir el paso de automovilistas, a fin de exigir el cumplimiento de sus demandas, tal como las han exigido, particularmente, en el último año.

Aunque el llamado a las movilizaciones convocaba a iniciar desde las 7:00 horas de este lunes, fue hasta pasadas las 10:00 horas de la mañana cuando la ANTAC confirmó que ya se encontraban desplegados en carreteras de los estados de Veracruz, Chihuahua, Michoacán, Morelos, Jalisco, Estado de México y Tlaxcala.

El Dato: Miembros del FNRCM exigen apoyos para continuar sembrando, denuncian altos costos en fertilizantes, semillas y combustible y pago de precios bajos por sus productos.

Aunque las autoridades federales únicamente identificaron 11 bloqueos en 9 estados, los transportistas aseguraron haberse desplegado en 20 entidades.

La vocera de la ANTAC, Janeth Chumacero, acusó que se enfrentaron a lo largo del día a un sabotaje para minimizar su movilización y aseguró que las autoridades han recurrido a otras organizaciones de transportistas para provocar confusión respecto de las movilizaciones.

Además, señaló que alrededor de los bloqueos se han visto operativos de movilización: “este régimen está utilizando, como siempre, a los esquiroles del transporte y del campo para que exista confusión entre los transportistas y entre los agricultores. Responsabilizamos al Gobierno de México de actos de intimidación y de represión, porque en algunos estados donde se está llevando a efecto nuestro paro nacional hay presencia ya de policías estatales con grúas”.

La vocera gremial advirtió que se señalará al Gobierno en caso de que alguno de los miembros de la ANTAC sea blanco de agresión o delito durante la protesta: “Hoy responsabilizamos al Gobierno de cualquier acción en contra de nuestros dirigentes del Frente y de la ANTAC, así como en contra de nuestros compañeros manifestantes. Los responsabilizamos por su integridad física, cualquier cosa que les suceda, ustedes son responsables. Nosotros estamos realizando una movilización con base en derecho constitucional”.

A lo largo de la jornada, los inconformes desestimaron las respuestas dadas por la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Presidencia de la República, al asegurar que las cifras con las que se buscó contradecirlos no son percibidas como una mejoría real en el trabajo que desempeñan.

“Mientras el Gobierno presume cifras y proyecciones, quienes trabajamos la tierra enfrentamos el abandono más profundo”, señalaron desde el FNRCM.

También se quejaron de que se permita la entrada de granos provenientes de otros países y de leche que consideran de baja calidad, lo que baja su competitividad.

La inseguridad es un asunto que también expresaron como una preocupación, ya que denunciaron ser víctimas de cobro de piso y del control en las cadenas de distribución por parte de grupos externos que “asfixian” la rentabilidad de sus actividades.

No somos políticos, sino luchadores sociales, revira

› Por Yulia Bonilla

David Estévez Gamboa, dirigente de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), denunció que el sector ha sido objeto de boicot y actos de intimidación en medio del paro anunciado a partir de este 6 de abril en varios puntos del país, los cuales, sostuvo, no tienen vínculos partidistas.

En entrevista con Al mediodía con Solórzano, el noticiario de La Razón, el líder gremial dijo que este lunes comenzaron a instalarse bloqueos carreteros en algunos estados y que se incorporarán más manifestantes en una paralización indefinida.

“Reitero, como es por tiempo indefinido, pues no importa que empecemos hoy a las siete, ocho de la noche, porque esto pues apenas inicia”, explicó el líder gremial.

Estévez Gamboa negó que la causa sea partidista, como acusó la Presidenta Claudia Sheinbaum, ya que afirmó que él es un luchador social y, junto a sus compañeros del sector, se manifiestan por necesidad, en medio de lo que ellos ven como una crisis de seguridad, donde los transportistas son víctimas de asaltos y extorsiones.

Instó a que el Gobierno verifique en los registros abiertos para corroborar que no pertenece a ningún partido político: “Que busquen a Morena, que busquen al PRD, que busquen en cualquier partido porque no voy a estar ahí. A lo mejor me pusieron ahí, pero yo no estoy como militante de ningún partido. Por otro lado, yo soy un luchador social. No soy político. Entonces, soy un hombre que siempre traigo cuestiones sociales, necesidades de la gente. Yo creo que se está equivocando”, aclaró.

Además, calificó como “desafortunadas” las cifras dadas por el Gobierno que establecieron que los inconformes no eran más de 600 en el país. No obstante, admitió que eran pocos los bloqueos que se concretaron, lo cual atribuyó al sabotaje.