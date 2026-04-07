Descarta que influya en el T-MEC caída de El Mencho

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que el abatimiento del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, haya incidido de manera positiva en la revisión del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), como lo ha asegurado el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

No obstante, afirmó que este asunto sí cobra relevancia en cuanto a la relación que se mantiene con Estados Unidos (EU), en materia de seguridad: “no sé en qué contexto lo dijo el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, esta declaración… Digamos que ayuda a la buena relación que hay con EU en temas de seguridad y para todo lo demás. En particular, este operativo no necesariamente está vinculado con la negociación del tema. Digo, no necesariamente, porque mejoras en la seguridad de nuestro país y las acciones que se realizan todos los días, pues evidentemente mejoran la relación entre todos los países del mundo y, particularmente, con nuestro vecino del norte, con Estados Unidos. Pero lleva su camino el tema de seguridad y lleva su camino el tema comercial”, explicó.

Respecto a la revisión del T-MEC, mantuvo las expectativas positivas, al señalar que es un convenio que beneficia a todas las partes.

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“Los tres países son beneficiados, los tres pueblos, las tres naciones se benefician del tratado comercial y del desarrollo económico de América del Norte y la competitividad de América del Norte frente a otras regiones del mundo. Entonces, estamos seguros de que se va a mantener el tratado y las particularidades, pues ya van a ser revisadas durante estos meses”.

La mandataria reiteró que el objetivo central es mejorar la situación arancelaria respecto a los impuestos que ha decretado el presidente Donald Trump desde el inicio de su segundo mandato, en enero del año pasado.

Al respecto, explicó que particularmente se busca mejorar la aplicación de impuestos a la industria siderúrgica: “Y en el caso del tema comercial, lo hemos manifestado varias veces, nuestro objetivo es que se mantenga el tratado comercial, incluso que disminuyan o desaparezcan todas las tarifas que fueron incorporadas o los aranceles que fueron aplicados por el presidente Trump en distintos momentos del 2025. Particularmente en lo referente a vehículos, con acero, con aluminio”.