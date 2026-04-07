Monreal respalda a Sheinbaum y cuestiona informe de la ONU

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, respaldó la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum frente al informe del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU, al considerar que el documento carece de objetividad y no reconoce los esfuerzos del gobierno mexicano en la búsqueda de personas desaparecidas.

“Siempre tengo por característica respetar todos los informes que provienen de organismos internacionales, aunque no coincida con ellos. En este caso, yo respaldo la expresión de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. Le asiste la razón”, declaró el legislador.

En conferencia de prensa, Monreal Ávila sostuvo que la mandataria ha realizado un “gran esfuerzo” para atender el problema de las desapariciones, por lo que consideró válida su crítica al informe internacional.

“Ella ha argumentado que no es un informe objetivo, que no atendió las causas y los reclamos y que no reconoce el esfuerzo de su gobierno y me parece correcta su posición. Lo avalo y lo respaldo”, afirmó.

Ricardo Monreal, coordinador parlamentario de Morena, en la Cámara de Diputados. ı Foto: Especial

Ante cuestionamientos sobre si el gobierno federal descalifica el diagnóstico del organismo internacional, el diputado matizó su postura: “Yo no lo descalifico. Yo lo respeto, nada más. Coincido con lo que expresó la presidenta”.

El legislador también rechazó la calificación de “crisis de lesa humanidad” que la ONU atribuye a la situación de desapariciones en México. “Yo no comparto la opinión de la ONU”, expresó, al tiempo que destacó que “el gobierno, como nunca, ha hecho un gran trabajo en la búsqueda de las personas que están desaparecidas”.

Sobre la posibilidad de abrir un diálogo con representantes del organismo internacional, Monreal señaló que será la mayoría legislativa quien determine si procede un acercamiento. “Es un planteamiento que hizo el diputado Lixa, pero nosotros vamos a observarlo”, indicó.

En otro tema, el coordinador de Morena consideró relevante la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que permite a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, congelar cuentas bancarias sin orden judicial en casos de presunto lavado de dinero. “Es un precedente constitucional de mucha importancia, es una resolución judicial que se emitió conforme a la ley y debe de respetarse”, subrayó.

Converso con medios de comunicación de la Cámara de @Mx_Diputados. pic.twitter.com/ITmXuXxseO — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) April 7, 2026

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LMCT