‘Plan B’ de la reforma electoral avanza ‘descafeinado’ en la Cámara de Diputados

Comisiones unidas de la Cámara de Diputados, el 7 de abril de 2026.

Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Político-Electoral de la Cámara de Diputados aprobaron este martes el dictamen del “Plan B” de la reforma electoral, en medio de un debate en el que la oposición calificó el texto de “descafeinado”, “mal construido” y ajeno al verdadero problema del sistema electoral mexicano: la infiltración del crimen organizado.

La minuta, La minuta, que modifica los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución, quedó aprobada por 73 votos a favor de Morena, Partido del Trabajo (PT), Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Movimiento Ciudadano, así como 13 en contra del PAN y PRI.

En la discusión, también destacaron que se trata de “los vestigios, las ruinas”, lo que quedó de la iniciativa original, que, acusaron legisladores, quedó desdibujada tras su paso por el Senado de la República.

El llamado “Plan B” fue enviado por la Cámara alta tras suprimir el polémico artículo sobre revocación de mandato que originalmente contenía la iniciativa de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quedó reducida a tres ejes:

Un tope de 15 regidores en los ayuntamientos

Límites presupuestales a los congresos locales

Restricciones salariales a consejeros del INE y autoridades electorales

La diputada Claudia Ruiz Massieu, de Movimiento Ciudadano, delineó una crítica frontal desde la primera ronda: “Las reformas electorales que cambiaron la historia de nuestro país no se construyeron desde el poder de manera unilateral y mucho menos en dos semanas; se construyeron en la mesa con todos los actores”.

A diferencia de su correligionaria, el emecista Pablo Vázquez Ahued consideró que aunque la reforma es limitada, su partido no obstaculizaría medidas para reducir costos y privilegios.

El panista Homero Niño de Rivera se refirió a cómo se fue diluyendo la iniciativa, desde el planteamiento original del “Plan A”: “Empezamos discutiendo sobre la representación proporcional de las cámaras, estábamos discutiendo el fuero, estábamos discutiendo la revocación de mandato presidencial y terminamos hablando de regidores”.

PT pero acusa ‘fuego amigo’ de Morena y disputa por espacios en coalición

El coordinador del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval Flores, acusó ataques de sectores de Morena por la disputa de posiciones políticas.

“Hay algunos que nos han atacado injusta e incorrectamente… son más papistas que el Papa”, sostuvo el legislador, al atribuir las críticas a intereses internos. En ese sentido, advirtió que detrás de los señalamientos existe una lucha por espacios: “Atacan también porque quieren los espacios que actualmente tiene el partido… no es por otra cosa”.

A pesar de ello, Sandoval aseguró que el PT mantendrá la unidad rumbo a los próximos comicios. “No tenemos ningún inconveniente en garantizar la unidad de la coalición para ir juntos en el 27, juntos en el 30”, afirmó, aunque reconoció que dentro de las alianzas persiste una competencia interna. “El partido mayoritario se quiere comer a los más chiquitos… es normal en la lucha electoral”, admitió.

En ese contexto, el líder parlamentario subrayó que su partido no se apartará de sus principios ni de su base política. “Estamos al 100 por ciento con nuestra Presidenta y al 200 por ciento con el pueblo de México”, declaró, al rechazar los calificativos de “traidores” que han surgido desde sectores afines a Morena, luego de que su partido condicionara su apoyo a la reforma electoral en el Senado, a que se eliminara todo lo referente a adelantar a 2027 la consulta de revocación del mandato de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Por otro lado, adelantó que legisladores del Partido del Trabajo preparan una iniciativa para evitar el embargo de recursos provenientes de programas sociales y pensiones , frente a prácticas que calificó como abusivas por parte de instituciones financieras. “Es una práctica muy equivocada, hay que reglamentarlo”, señaló.

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cehr