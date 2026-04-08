¿Adultos mayores reciben utilidades? Lo que debes saber si tienes tarjeta INAPAM en 2026

Con la llegada de la primavera, también se acerca el pago de las utilidades (PTU) en México. Muchos adultos mayores tienen duda si pueden recibir este dinero si ya tienen su tarjeta INAPAM.

La respuesta es afirmativa, siempre y cuando trabajen en el sector formal. En este 2026, miles de personas de la tercera edad que siguen laborando tienen derecho a este depósito extra.

La Ley Federal del Trabajo respalda este beneficio, reconociendo su esfuerzo y experiencia sin importar la edad. En resumen, si eres un adulto mayor con un empleo formal, las utilidades son un derecho garantizado para ti.

Las utilidades son obligatorias aún si tienes tarjeta INAPAM ı Foto: Redes sociales

¿Quiénes reciben utilidades con Tarjeta INAPAM en 2026?

Tener la credencial del INAPAM no invalida el derecho a las utilidades, pero sí es necesario cumplir con ciertas condiciones laborales durante el año fiscal anterior (2025). Los adultos mayores que recibirán este pago son:

Vinculación Productiva: Aquellos incorporados al programa de Vinculación Productiva del INAPAM que trabajen para una empresa.

Tiempo Laborado: Quienes hayan trabajado al menos 60 días durante el año 2025 para un mismo patrón o empresa.

Excepciones importantes: No recibirán utilidades quienes hayan laborado en empresas de nueva creación (primer año), instituciones públicas descentralizadas (como el IMSS con fines asistenciales), instituciones de asistencia privada con fines humanitarios o empresas con un capital menor al fijado por la ley.

¿Cuándo llega el depósito?

Las fechas para recibir este dinero extra dependen de la naturaleza jurídica de quien fue tu empleador durante el año pasado:

Si trabajaste para una Empresa (Persona Moral): El periodo de reparto es del 1 de abril al 30 de mayo. Si trabajaste para un Patrón (Persona Física): El depósito debe realizarse entre el 1 de mayo y el 29 de junio.

💡 Trabajaste para una o más empresas ¿no sabes si te tocan utilidades?

😎 En #PROFEDETSÍ PROFEDETSÍ te lo decimos.

📞800.717.29.42 y 800.911.78.77 pic.twitter.com/lNKFyantcT — Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (@PROFEDET) May 22, 2025

Si tienes 60 años o más y buscas integrarte a una empresa que ofrezca todas las prestaciones de ley, incluyendo el reparto de utilidades, puedes acudir al programa de Vinculación Productiva. Los requisitos básicos son:

Edad: Tener 60 años cumplidos o más.

Credencial INAPAM: Presentar original vigente.

Identificación Oficial: INE, pasaporte, licencia de conducir o carnet de salud (IMSS/ISSSTE).

Pasos para el registro:

Acudir al módulo y llenar la solicitud de inclusión social. Tener una entrevista con el Promotor de Vinculación Productiva. Seleccionar una oferta de actividad productiva acorde a tus habilidades. Realizar la entrevista directa con la empresa gestionada por el instituto.

Es fundamental que los adultos mayores sepan que su Tarjeta INAPAM es una llave para descuentos, pero su contrato laboral es el que garantiza sus prestaciones.

Si trabajaste los días mínimos requeridos en 2025, el reparto de utilidades 2026 es un derecho que te corresponde por ley.