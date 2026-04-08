Registro Mujeres con Bienestar 18 a 59 años: Requisitos, fechas y cómo anotarse en 2026

Fechas de registro para mujeres de 18 a 59 años

El programa Mujeres con Bienestar entra en una fase importante este mes de abril de 2026. Para alcanzar la meta de 700 mil beneficiarias en el Estado de México, las autoridades han reactivado las jornadas de atención para aquellas mujeres de 18 a 59 años que realizaron su trámite en 2023 y 2024 y que aún se encuentran en lista de espera.

Este esfuerzo de la Secretaría de Bienestar estatal no solo busca entregar el apoyo económico de 2,500 pesos bimestrales, sino también consolidar el acceso a servicios integrales que incluyen asistencia médica, jurídica y educativa.

Mientras que el registro para el grupo de 60 a 64 años está por concluir, las solicitantes más jóvenes deben estar atentas a las fechas y módulos de atención.

Módulos de registro para el Estado de México en abril 2026 ı Foto: Cuartoscuro

Módulos de registro abril 2026

La actualización de datos se realiza de forma escalonada en los 125 municipios del Edomex. Estos son algunos de los puntos de atención confirmados para este miércoles 8 de abril de 2026:

Tlalnepantla: Módulo en Deportivo Edson Álvarez (antes Santa Cecilia). Ubicado en Av. San Rafael Esq. Amates S/N. Horario: 9:00 am a 3:00 pm.

Metepec: Módulo de Atención en Calle Hidalgo 123, entre Ezequiel Capistrán y Mariano Matamoros.

Huixquilucan:



Xonacatlán: CEDIS 039, ubicado en Calle Francisco Sarabia número 31. Horario: 9:00 am a 5:00 pm.

Ixtapaluca: Oficina de Coatepec, situada detrás del Banco del Bienestar (Calle Rosario s/n).

Si tu municipio no aparece en esta lista, las autoridades recomiendan consultar periódicamente la página web de la Secretaría del Bienestar Edomex, ya que las visitas continuarán durante el resto del mes.

Continuamos trabajando para llevar el bienestar a cada municipio.

Esta tarde en Cuautitlán Izcalli se realizó la entrega de tarjetas de la segunda etapa de Mujeres con Bienestar, un programa para brindarles mejores oportunidades de crecimiento.#BienestarEsEstarBien pic.twitter.com/Go9rm08S0a — Juan Carlos González Romero (@jcgrmx) February 13, 2024

Requisitos para quienes tienen folio de 2023 y 2024

Las mujeres que ya cuentan con su número de folio de años anteriores y desean concretar su incorporación al programa, deben presentarse en los módulos con la siguiente documentación en original y copia:

INE vigente con domicilio en el Estado de México.

Dos números telefónicos de contacto (indispensable para notificaciones).

Un correo electrónico activo.

Comprobante de domicilio o datos precisos (calles y referencias) para la ubicación del hogar.

Es importante recordar que formar parte de Mujeres con Bienestar no solo implica el depósito económico. Las beneficiarias en este 2026 tienen acceso a una red de protección que incluye:

Seguro de vida. Asistencia funeraria. Tarifa preferencial en transporte público (Mexibús y Cablebús). Capacitación digital y apoyo para concluir estudios de nivel medio superior y superior.

La actualización de datos es un proceso gratuito y personal. No aceptes ayuda de intermediarios y asegúrate de que tu trámite se realice directamente con el personal identificado de la Secretaría.