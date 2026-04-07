¿Cuándo depositan la Pensión Mujeres Bienestar en mayo? Fecha y monto oficial

La Pensión Mujeres Bienestar, uno de los pilares de la política actual, se consolida en este 2026 como un respaldo fundamental para la autonomía económica de las mujeres en México. Este mes de mayo, miles de beneficiarias se preparan para recibir su apoyo correspondiente al tercer bimestre del año.

Este programa, diseñado para reconocer el trabajo y la trayectoria de vida de quienes tienen entre 60 y 64 años, ha extendido su cobertura para garantizar que ninguna mujer en este rango de edad se quede sin protección social.

¿Cuándo será el próximo pago de la Pensión Mujeres Bienestar?

De acuerdo con el esquema de periodicidad bimestral establecido por el Gobierno Federal, el siguiente operativo de dispersión de fondos se llevará a cabo durante el mes de mayo de 2026.

Este depósito corresponderá al bimestre de mayo-junio. Es importante recordar que los pagos se realizan de forma escalonada, siguiendo un calendario basado en la letra inicial del apellido paterno de las beneficiarias.

El calendario de pagos para mayo tendrá un ajuste en el monto de pago ı Foto: Cuartoscuro

Aunque las fechas específicas día por día suelen publicarse en los canales oficiales de la Secretaría del Bienestar apenas unos días antes de iniciar el mes, el proceso asegura que todas las mujeres con tarjeta del Banco del Bienestar reciban su abono de manera directa y sin intermediarios.

Monto oficial para 2026

A diferencia del periodo anterior donde las beneficiarias percibían 3 mil pesos, para este 2026 el monto asignado se ha actualizado a 3 mil 100 pesos bimestrales. Este incremento refleja el compromiso de mantener el poder adquisitivo de este apoyo económico frente a los cambios en la economía en el país.

¿Cómo tener la Pensión Mujeres Bienestar?

Si aún no formas parte del programa, la Secretaría del Bienestar abre convocatorias de incorporación de manera bimestral.

Las interesadas deben mantenerse atentas a la conferencia matutina presidencial y a las redes sociales oficiales para conocer las fechas de registro en los módulos de atención.

Los requisitos documentales son:

Identificación oficial vigente (INE, INAPAM, pasaporte o cédula profesional).

Acta de nacimiento legible.

CURP de impresión reciente.

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses (agua, luz, teléfono o predial).

Teléfonos de contacto (celular y casa) para recibir notificaciones sobre la entrega de la tarjeta bancaria.

👵🏽 Cerca de 3 millones de mexicanas que reciben la #PensiónMujeresBienestar son pensionadas, con "A".



Nombrarlas es reconocer su historia y su trabajo de vida. Porque todas podemos #SerLoQueQueramos.



💜🇲🇽 En México, es tiempo de nombrar a las mujeres.@mujeresgobmx pic.twitter.com/NSGea002wL — Programas para el Bienestar (@apoyosbienestar) March 21, 2026

Se recomienda a las beneficiarias evitar compartir sus datos personales con personas ajenas a la institución y acudir únicamente a los sitios oficiales para cualquier trámite o aclaración.

El seguimiento del estatus de su registro puede realizarse a través de la página oficial de la Secretaría del Bienestar.