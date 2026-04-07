Pago de la Beca Rita Cetina: ¿A qué letras les depositas hoy 8 abril del 2026?

La Beca Rita Cetina brinda apoyo económico a las y los estudiantes de primaria y secundaria, con la finalidad de evitar la deserción académica e impulsar a que estos continúen con sus estudios.

Esta beca brinda un apoyo económico bimestral de mil 900 pesos a las y los estudiantes de secundaria que se encuentran inscritos, y a los estudiantes de primaria les brinda un único pago anual de 2 mil 500 pesos.

En caso de que en las familias se cuente con más de un estudiante inscrito en una escuela secundaria pública, se brindan 700 pesos bimestrales adicionales por cada uno de estos.

Documentos para el registro de la Beca Rita Cetina ı Foto: Especial

Calendario de pagos de la Beca Rita Cetina

Este 1 de abril se dio a conocer el calendario de pagos de la Beca Universal Rita Cetina de Educación básica correspondiente al bimestre marzo-abril del 2026, y este está dirigido a las personas beneficiarias de continuidad.

De acuerdo con la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, se realizarán de acuerdo con el apellido de la madre, padre o tutor, y las fechas son las siguientes:

Miércoles 1 de Abril: A, B

Lunes 6 de abril: C

Martes 8 de abril: D, E, F

Miércoles 8 de abril: G

Jueves 9 de abril; H, I, J, K, L

Viernes 10 de abril: M

Lunes 13 de abril: N, Ñ, O, P, Q

Martes 14 de abril: R

Miércoles 15 de abril: S

Jueves 16 de abril: T, U, V, W, X, Y, Z

Calendario de pagos de la Beca Rita Cetina ı Foto: Redes Sociales

Los pagos se realizan de manera escalonada a partir de la fecha que se indica en el calendario anterior, y se pueden retirar en los cajeros automáticos del Banco del Bienestar.

La tarjeta del Banco del Bienestar se puede utilizar para realizar pagos de servicios, hacer compras en establecimientos con terminal bancaria, e incluso se puede retirar el saldo en tiendas de autoservicio u otros bancos pagando una comisión.

Además, se puede verificar el saldo y los movimientos mediante la aplicación movil del Banco del Bienestar, disponible en iOS y Android como Banco del Bienestar Móvil.

Se recomienda que las y los beneficiarios realicen el cambio de su NIP cada 6 meses, con la finalidad de evitar que alguien más pueda acceder a su beca. Este movimiento puede realizarse en los cajeros o ventanillas del Banco del Bienestar.

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