Pago del Bienestar: ¿Quién cobra HOY 8 de abril 2026?

Este mes se realizará el pago de tres Programas del Bienestar, y en esta ocasión el depósito que recibirán las y los beneficiarios será doble, pues recibirán los correspondientes a los bimestres enero-febrero y marzo-abril.

Debido a esto, las y los beneficiarios que están inscritos en la modalidad escolarizada de instituciones académicas públicas recibirán el doble de recurso en su tarjeta del Bienestar

Las becas y cantidades que se depositarán en abril son los siguientes:

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Beca Universal Benito Juárez de Eduación Media Superior: 3 mil 800 pesos

Beca de Educación Media Superior Jóvenes Escribiendo el Futuro: 5 mil 800 pesos

Beca de Apoyo para el Transporte Gertrudis Bocanegra de Educación Superior: 3 mil 800 pesos

Beca Benito Juárez 2026 ı Foto: Redes Sociales

Calendario de pagos de las Becas Bienestar abril 2026

De acuerdo con el calendario de pagos que se compartió este martes, la dispersión de pagos de abril se comenzará a realizar a partir del lunes 13 de abril y terminará el viernes 24 de abril.

El calendario es el siguiente:

Lunes 13 de abril: A, B

Martes 14 de abril: C

Miércoles 15 de abril: D, E, F

Jueves 16 de abril: G

Viernes 17 de abril: H, I, J, K, L

Lunes 20 de abril: M

Martes 21 de abril: N, Ñ, O, P, Q

Miércoles 22 de abril: R

Jueves 23 de abril: S

Viernes 24 de abril: T, U, V, W, X, Y, y Z

Estos depósitos pueden ser retirados en los cajeros automáticos del Banco del Bienestar; y se hacen de manera escalonada a partir de la fecha que se indica en el calendario anterior.

Calendario de pagos de las Becas del Bienestar ı Foto: Redes Sociales

Además, no es necesario retirar el dinero pues la tarjeta del Banco del Bienestar se puede utilizar para realizar pagos de servicios y para hacer compras en establecimientos con terminal bancaria.

También se puede retirar el saldo en tiendas de autoservicio u otros bancos pagando una comisión, y con la aplicación movil del Banco del Bienestar se puede verificar el saldo y los movimientos en dispositivos con sistema operativo Android y iOS.

la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez recomendó a las y los beneficiarios realizar el cambio de su NIP cada 6 meses para poder evitar que terceros puedan acceder a su beca.

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