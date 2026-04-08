Autopista México - Puebla HOY: cierres, bloqueos e incidentes este 8 de abril

La autopista México-Puebla presenta circulación continua este martes, luego de las afectaciones registradas en días recientes por trabajos de infraestructura y posibles movilizaciones; sin embargo, autoridades advierten que persisten zonas con tránsito lento, principalmente en tramos intervenidos y de alta carga vehicular.

¿Habra cierres o bloqueos hoy?

Para este 8 de abril, la autopista México-Puebla opera sin cierres totales ni bloqueos confirmados, de acuerdo con los reportes más recientes de autoridades viales. No obstante, se mantiene flujo vehicular elevado en horas pico, lo que puede generar retrasos en algunos sectores.

Tras las labores realizadas el 6 y 7 de abril en el kilómetro 20, relacionadas con el proyecto del Trolebús Chalco–Santa Martha, la circulación se ha ido normalizando de forma progresiva, aunque no se descartan ajustes o trabajos complementarios en la zona.

¿Está abierta la autopista México - Puebla HOY lunes 17 de febrero? ı Foto: Flickr

Zonas con posibles afectaciones

A pesar de la conclusión de las obras más recientes, algunos puntos continúan presentando reducciones de velocidad o tránsito irregular, entre ellos:

Tramo cercano al kilómetro 20 , donde se realizaron trabajos recientes.

Caseta de San Marcos , con carga vehicular constante.

Sectores de Chalco, Ixtapaluca y Valle de Chalco .

Acceso a la Ciudad de México por Calzada Ignacio Zaragoza.

En días previos, la autopista México-Puebla registró cierres parciales y desvíos temporales por trabajos de infraestructura, además de alertas por posibles bloqueos en distintos puntos del país.

Aunque estas situaciones no derivaron en cierres generalizados en esta vía, sí provocaron tránsito lento e intermitencias en la circulación.

Recomendaciones para automovilistas

Consultar el estado del tráfico antes de salir.

Salir con tiempo suficiente para evitar retrasos.

Respetar señalización y límites de velocidad.

Mantener distancia entre vehículos y estar atentos a condiciones del camino.

Aunque la autopista México-Puebla mantiene operación estable este 8 de abril, las autoridades recomiendan no bajar la guardia, ya que se trata de un corredor con alta afluencia vehicular y donde pueden presentarse afectaciones en cualquier momento por incidentes o trabajos adicionales.

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MSL