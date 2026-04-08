Rescate de minero en Sinaloa se extiende durante la madrugada de este miércoles

Las labores para rescatar a Francisco Zapata Nájera, minero atrapado en la mina Santa Fe, se extendieron durante la madrugada bajo un operativo enfocado en reducir el nivel de agua que impidió su extracción tras ser localizado la tarde del martes, informaron autoridades federales.

Durante la madrugada se mantuvo el bombeo ininterrumpido mediante un dispositivo sumergible de 25 caballos de fuerza, lo que permitió reducir un metro el nivel de agua y sostener una extracción de nueve litros por segundo, con el objetivo de reducir los 2.05 metros restantes y crear condiciones seguras para el rescate.

El despliegue técnico se concentró en controlar el tirante en el área en donde se localizó al minero, considerado el principal obstáculo para avanzar en la operación de rescate. Equipos especializados evaluaron de forma constante la estabilidad del área subterránea, con el objetivo de evitar un colapso o un incremento en el nivel del líquido dentro de la zona cero.

Autoridades indicaron que la prioridad se mantuvo en proteger la integridad del trabajador antes de cualquier intento de traslado. “Se mantiene la operación de bombeo para reducir la altura del agua en la zona donde se encuentra ubicado el minero”, precisó el comunicado conjunto difundido esta mañana.

El operativo avanzó de forma gradual conforme descendió el nivel hidráulico, aunque las condiciones aún limitaron el acceso pleno del personal de rescate. Técnicos y brigadistas ajustaron la estrategia en función de la respuesta del sistema de extracción y de las características del terreno.

Una vez que el equipo determine un escenario favorable, se activará el protocolo de intervención para la valoración médica inmediata y el traslado a una unidad de salud. El plan contempla atención urgente en cuanto Zapata Nájera salga del área de riesgo.

El Comando Unificado mantuvo vigilancia permanente durante la madrugada y reiteró que las labores continuarán hasta alcanzar condiciones que permitan concretar el rescate sin comprometer la seguridad del minero o del personal desplegado.

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FGR