Eruviel Ávila respalda ‘Plan B’ de la reforma electoral impulsado por Claudia Sheinbaum.

El diputado Eruviel Ávila Villegas manifestó su respaldo a la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, conocida como Plan B, al considerar que representa un paso importante para fortalecer la democracia y actualizar el marco institucional del país. El legislador del Partido Verde señaló que su voto a favor en la Cámara de Diputados responde al objetivo de impulsar cambios que permitan mejorar el funcionamiento del sistema electoral mexicano.

La reforma fue aprobada en San Lázaro tras una sesión que se prolongó por más de 16 horas, durante la cual se discutieron y avalaron modificaciones a los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución. Estos cambios se relacionan con aspectos clave del funcionamiento de los gobiernos locales, así como con las reglas sobre el uso de recursos públicos durante los procesoselectorales.

El llamado Plan B forma parte de una serie de ajustes planteados para fortalecer las instituciones electorales, optimizar su operación y adecuar las normas a la realidad política actual. Legisladores que respaldaron la propuesta han señalado que la reforma busca mejorar la eficiencia institucional y reforzar los principios democráticos que rigen las elecciones en México.

Tras su aprobación en la Cámara de Diputados, la reforma deberá ser discutida en los congresos estatales, que tendrán la responsabilidad de analizar y votar las modificaciones constitucionales. Este paso es indispensable para que la iniciativa pueda concretarse y formar parte del marco legal vigente en el país.

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JVR