‘Hay nuevas tecnologías’, argumenta Sheinbaum sobre recurrir a fracking para extracción de gas natural

Para argumentar el plan presentado ayer para volver a recurrir a la técnica del ‘fracking’ en México para la extracción de gas natural, pero ahora bajo técnicas e insumos sustentables, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó que ahora existen nuevas tecnologías que pueden ser utilizadas y que resultan sustentables.

Este miércoles, la mandataria y el gabinete de energía presentaron su propuesta para explotar yacimientos en territorio mexicano, a fin de que el país alcance su autosuficiencia y dependa menos de las importaciones de gas natural que principalmente hace de Estados Unidos.

Ante la pregunta de por qué considerar de nuevo el fracking, cuando ésta fue una práctica rechazada rotundamente en el sexenio del expresidente, explicó que ahora se cuentan con nuevas técnicas en el mundo, con las que se usan recursos menos contaminantes y estos son los que se considera utilizar.

La mandataria mantuvo el rechazo al fracking convencional, que implica la fractura del suelo por medio de la inyección de agua y químicos que resultan contaminantes.

#Entérate| Hay que aclarar, el fracking tradicional no será aplicado en México. Ese sí tiene impactos ambientales muy graves. Si yo hablé contra el fracking tradicional, ¿cómo vamos a hacer el fracking tradicional nosotros? No, ese no. Son nuevas tecnologías de explotación con… pic.twitter.com/SesDs6drAA — Manuel Galeazzi (@ManuelGaleazz1R) April 9, 2026

- “El expresidente López Obrador planteó un no tajante, a secas, respecto al fracking, ¿qué le hizo (reconsiderarlo)?”, se le preguntó.

-Las nuevas tecnologías, las nuevas técnicas. Yo dije: el fracking tradicional, así como inició, ese no porque tiene impactos ambientales, pero hay nuevas técnicas que nos abren la posibilidad de que el agua sea reciclada, de que no se usen estos químicos tan potentes, que son difíciles de reciclar. Hay nuevas tecnologías, hay que estar abiertos a estas nuevas tecnologías para fortalecer la soberanía nacional”, respondió.

Sheinbaum Pardo comentó que aún no se tiene considerada alguna empresa para echar a andar este plan, el cual además aún está a la espera de una valoración por parte de un comité de expertos que se conformará en los próximos días.

La mandataria también confirmó que, por ahora, Pemex no cuenta con la infraestructura o equipamiento para realizar las labores de explotación.

“No (tiene las tecnologías) y estamos viendo quién… Primero, ¿qué problema tiene el fracking?, ¿cuál es el principal problema ambiental del fracking? ¿O del gas no convencional, o del gas de lutita? Primero: utiliza mucha agua. Y segundo, esa agua se contamina con químicos muy difíciles de limpiar. Entonces, el fracking tradicional entra a un pozo y después inyecta agua con estos químicos para romper las piedras y que pueda salir el gas. Y luego esa agua se inyecta más profunda que en los acuíferos. Ese es el tradicional. Ese nosotros no queremos utilizarlo porque puede tener problemas”, dijo.

Remarcó que el objetivo es utilizar compuestos biodegradables para romper las piedras y también usar recursos que se renuevan.

“Ahora hay nuevas tecnologías que utilizan incluso componentes biodegradables para romper las piedras. Y que el agua se recicla y se vuelve a utilizar e incluso esa agua no es agua dulce, sino puede ser agua salada, puede ser esta agua que hay en las minas de carbón, por ejemplo, que para potabilizarla requiere un proceso muy grande, porque no es potable per se. Entonces, todo eso queremos que nos lo digan los expertos”, dijo.

Mientras tanto, descartó que el plan contemple otorgar concesiones a privados, sino llevar a cabo este plan mediante el proyecto de inversiones mixtas, donde el Estado mantenga el control de la mayoría de las operaciones.

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LMCT