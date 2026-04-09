Martí Batres destaca creación del Servicio Universal de Salud impulsado por Claudia Sheinbaum.

El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, destacó la creación del Servicio Universal de Salud, publicado mediante decreto por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y cuyo registro para la credencialización iniciará del 13 al 30 de abril con personas de 85 años o más.

El director general subrayó que en este nuevo sistema integral de salud se contempla, además del ISSSTE, al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y IMSS-Bienestar, con el objetivo de que la población pueda recibir atención de calidad en cualquiera de estos organismos públicos. Asimismo, mencionó la participación de los servicios médicos de Petróleos Mexicanos (Pemex).

“Esto quiere decir que las diversas instituciones como el ISSSTE, el IMSS, el IMSS-Bienestar y los servicios médicos de Pemex se van a articular en un solo sistema de salud que se llama Servicio Universal de Salud”, dijo.

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Martí Batres detalló que el nuevo sistema busca ofrecer, a través de la participación de los institutos de salud, asistencia especializada y de cualquier nivel a una persona que presente alguna urgencia médica o requiera un tratamiento, sin depender de la derechohabiencia a la que esté adscrita.

“Los servicios de Urgencias van a recibir a cualquier persona. Si eres derechohabiente del IMSS, por ejemplo, podrás llegar a un servicio de Urgencias del ISSSTE y te van a dar la atención con el tratamiento correspondiente. Esto quiere decir también que, por ejemplo, si una persona inició un tratamiento siendo derechohabiente del ISSSTE y después dejó de ser trabajador del Estado y empezó a trabajar en la iniciativa privada y, por lo tanto, pasó al IMSS, su tratamiento podrá seguir en la institución donde estaba originalmente”, puntualizó.

Agregó que el primer paso para llevar a cabo este programa es la credencialización de toda la población, la cual iniciará este mes con las personas de 85 años o más, por lo que convocó a los derechohabientes de este grupo de edad a acudir a los módulos designados para realizar el trámite, según el calendario que dio a conocer la Secretaria del Bienestar.

“Pero para poder acceder a este Servicio Universal de Salud es muy importante la fase inicial, es decir, la credencialización. Convocamos a todas las personas, en nuestro caso, a todos los derechohabientes del ISSSTE, a acudir por su credencial que, paulatinamente, se va a convertir en el carnet para tener los servicios de salud también en el ISSSTE”, señaló.

La credencialización se podrá realizar en los 2 mil 59 módulos de la Secretaría del Bienestar que podrán ubicarse en la página gob.mx/bienestar.

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JVR