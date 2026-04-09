Minero, a salvo: “Tenemos el corazón con ustedes”, dice CSP

La madrugada de este miércoles marcó el punto crítico de una operación que mantuvo en vilo a autoridades y familias durante casi dos semanas. Francisco Zapata Nájera resistió poco más de 13 días bajo tierra hasta que brigadistas lograron sacarlo con vida de la mina Santa Fe, en El Rosario, Sinaloa, tras un despliegue técnico que priorizó cada minuto la reducción del nivel de agua dentro del yacimiento.

Con 42 años y originario de Santiago Papasquiaro, Durango, el trabajador salió a la superficie a las 10:36 horas de ayer, después de que rescatistas lo ubicaran la tarde previa en condiciones extremas. El comando unificado confirmó que el hallazgo del segundo minero activó una fase intensiva para extraerlo.

Durante la madrugada, el equipo sostuvo maniobras continuas con una bomba sumergible de 25 caballos de fuerza. Este dispositivo permitió disminuir un metro el tirante de agua acumulado y mantener una capacidad de extracción de nueve litros por segundo.

La meta se fijó en reducir los 2.05 metros restantes que impedían el acceso pleno a la zona donde permanecía el minero.

Mientras avanzaba el operativo, especialistas evaluaron la estabilidad del terreno para evitar un colapso o un incremento súbito del nivel hidráulico. Técnicos ajustaron la estrategia conforme respondieron las condiciones del subsuelo, en un entorno que combinó presión estructural, humedad extrema y visibilidad limitada.

Autoridades reiteraron en ese momento que la prioridad se centró en proteger la vida del trabajador. “Se mantiene la operación de bombeo para reducir la altura del agua en la zona donde se encuentra ubicado el minero”, precisó el reporte oficial.

En el interior de la mina, el contacto con Zapata Nájera reveló el estado crítico en el que se encontraba. Un video captó el instante en que elementos del Ejército mexicano, del batallón de atención a emergencias, establecieron comunicación con el minero por primera vez.

“Venimos a tu ayuda, todo va a estar bien, te vamos a sacar de aquí”, le aseguró uno de los rescatistas. Durante el intercambio, le preguntaron si tenía sed y verificaron su estado de salud con algunas preguntas. Minutos después, le explicaron el siguiente paso: “Ahorita te vamos a enseñar a usar el equipo de buceo para poder salir de aquí”.

Reportes técnicos detallaron que los equipos de rescate enfrentaron un trayecto subterráneo de aproximadamente tres kilómetros desde la zona cero, lo que obligó a implementar maniobras de buceo para poder sacar al trabajador atrapado.

Una vez que salió a la superficie, Zapata Nájera fue recibido por una lluvia de aplausos por parte del personal militar, brigadistas, técnicos e ingenieros que participaron en su rescate durante toda la madrugada. Envuelto en una manta térmica, el trabajador pudo avanzar por sí mismo hasta el punto de revisión médica.

Paramédicos realizaron una valoración inmediata en la que estabilizaron al minero antes de ser trasladado. Un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana lo llevó al Hospital General de Mazatlán, donde especialistas asumieron su atención médica. Reportes preliminares indicaron un cuadro severo de deshidratación y desnutrición, aunque el minero permaneció consciente a lo largo de todo el rescate.

Durante las labores de búsqueda y desalojo de agua, brigadas localizaron sin vida a otro de los mineros atrapados en la misma zona. Equipos especializados ejecutaron procedimientos técnicos para la recuperación del cuerpo, mientras la Fiscalía General del Estado de Sinaloa inició las diligencias para su traslado al servicio forense, donde realizarán pruebas para confirmar su identidad. Autoridades informaron que mantuvieron comunicación directa con los familiares para notificarles el avance en estas diligencias.

A pesar del rescate exitoso, la emergencia aún no concluye. En la zona cero, el comando unificado mantiene operaciones ininterrumpidas para hallar al último trabajador que permanece desaparecido tras el colapso del 25 de marzo. Las tareas continuaron bajo condiciones de riesgo, con monitoreo constante del nivel de agua y de la estabilidad estructural del sitio.

Laura Velázquez Alzúa, titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, asumió la conducción operativa del rescate y aseguró que mantuvo comunicación directa con los familiares de todos los trabajadores afectados por el derrumbe. “Se brinda información oportuna sobre el progreso de las maniobras”, señaló en uno de los reportes oficiales, en los que también destacó la coordinación interinstitucional como eje del operativo a lo largo de estas dos semanas.

Traslado del minero hacia un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana. ı Foto: Especial

“Tenemos el corazón con ustedes”

Por Yulia Bonilla

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió un mensaje de reconocimiento a los elementos del Ejército mexicano que participaron en las labores de búsqueda que derivaron en el rescate con vida de uno de los cuatro trabajadores que quedaron atrapados en una mina de Sinaloa.

Ayer por la mañana fue rescatado con vida el minero Francisco Zapata Nájera, quien permaneció poco más de 13 días atrapado en la mina Santa Fe en El Rosario.

En reconocimiento a este hecho, la mandataria federal se refirió como excepcionales a los elementos militares que se involucraron en este procedimiento.

“Los excepcionales integrantes del Batallón de Atención a Emergencias del Ejército Mexicano, la fe y la resistencia de un minero hicieron posible este asombroso rescate después de 13 días. Estoy segura de que todas y todos los mexicanos tenemos el corazón con ustedes”, dijo a través de sus redes sociales.

Al adelantar ese rescate, durante su conferencia matutina, también confirmó que las labores llevaron a encontrar a otro de los mineros sin vida y con eso únicamente faltaría por localizar a un trabajador más.