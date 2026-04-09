Sheinbaum se reúne con Elena Poniatowska y Jesusa Rodríguez en Palacio Nacional

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recibió en Palacio Nacional a la escritora Elena Poniatowska y a la activista Jesusa Rodríguez, en un encuentro donde se destacó el papel de la cultura, las causas sociales y el momento político que vive el país.

Durante la reunión, la mandataria expresó su reconocimiento hacia Poniatowska, a quien describió como su “escritora favorita” y una figura que ha acompañado históricamente las luchas sociales en México.

“No solamente es una gran escritora mexicana, sino una mujer que siempre ha estado con las causas nobles y justas del pueblo de México”, señaló.

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Feliz de compartir con Elena Poniatowska y Jesusa Rodríguez momentos excepcionales. pic.twitter.com/CuWbGUvcuH — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 10, 2026

En un tono cercano, Sheinbaum también recordó momentos compartidos en el Zócalo de la Ciudad de México, aludiendo a eventos públicos donde coincidieron en el pasado, lo que refuerza la relación entre figuras del ámbito cultural y el movimiento político que hoy encabeza.

Por su parte, Elena Poniatowska reconoció “Claudia es un logro de todos nosotros”, en lo que puede interpretarse como un respaldo colectivo a la llegada de la primera mujer a la Presidencia de México.

En tanto, Jesusa Rodríguez subrayó el carácter simbólico del encuentro y del contexto nacional. “Estoy junto a mis dos estrellas máximas… vivir este momento de México es algo que respetaré toda mi vida; ustedes son mi guía, mi ejemplo”, afirmó, destacando tanto a la presidenta como a la escritora como referentes.

El intercambio, aunque breve, dejó ver coincidencias en torno a las causas sociales, el papel de las mujeres en la vida pública y la relevancia histórica del momento político actual.

Este tipo de reuniones en Palacio Nacional, más allá de anuncios concretos, suelen tener un peso simbólico importante, al reflejar la cercanía entre el gobierno federal y figuras clave del ámbito cultural e intelectual. En este caso, la presencia de Poniatowska y Rodríguez refuerza la narrativa de continuidad y respaldo dentro del proyecto político de la llamada Cuarta Transformación.

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MSL