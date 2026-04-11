› Aspirante excluido

Y hablando del INE, nos hacen ver que la actuación del Comité Técnico de Evaluación, ése que califica los exámenes de aspiración a las consejerías vacantes del árbitro electoral, anda en lupa. Y es que ayer el magistrado electoral Reyes Rodríguez Mondragón presentó un proyecto para revocar precisamente una decisión del Comité que excluye del proceso de selección a Carlos Alejandro Moreno Muñiz. Nos comentan que se le apartó del concurso por no haber presentado un ensayo inédito y la carta de aceptación de las bases, sin embargo, nos dicen, nunca le dijeron que tenía que presentar dicha documentación. Total que en el proyecto del magistrado Rodríguez Mondragón, se le plantea al Comité reponer el proceso al aspirante para que presente la documentación faltante y “en caso de que cumpla los requisitos constitucionales y legales para ocupar una consejería, garantizar que pueda participar efectivamente en las etapas subsecuentes del proceso de designación”. Veremos.