Autopista México - Puebla HOY: cierres, bloqueos e incidentes este 11 de abril

La autopista México-Puebla registra alta carga vehicular este sábado 11 de abril, en el marco del último fin de semana de vacaciones de Semana Santa, lo que ha incrementado el flujo de automovilistas, especialmente en dirección hacia la Ciudad de México por el regreso de vacacionistas.

Aunque la vía opera sin cierres generalizados, autoridades advierten sobre tramos con tránsito lento y posibles retrasos durante gran parte del día.

¿Hay cierres o bloqueos hoy?

De acuerdo con reportes recientes de autoridades viales, no se registran cierres totales ni bloqueos en la autopista México-Puebla este 11 de abril.

La circulación se mantiene abierta en ambos sentidos; sin embargo, se presenta flujo vehicular intenso, principalmente en dirección a la capital del país, donde se concentra el retorno de viajeros.

Durante el día, es posible que se registren reducciones de velocidad en casetas de cobro, accesos urbanos y puntos de incorporación, lo que puede generar tiempos de traslado más largos de lo habitual.

CAPUFE y la Guardia Nacional Carreteras mantienen monitoreo constante para atender incidentes y agilizar la circulación.

Zonas con mayor afectación

Los puntos donde se prevé mayor congestión este sábado incluyen:

La caseta de San Marcos , con alto flujo de ingreso a la CDMX.

Tramos de Chalco, Ixtapaluca y Valle de Chalco , con carga vehicular constante.

El acceso a la capital por Calzada Ignacio Zaragoza , donde suelen presentarse embotellamientos.

La zona de Río Frío, con frecuentes reducciones de velocidad.

En estos sectores, los automovilistas pueden encontrar circulación intermitente o avance a baja velocidad, especialmente durante la tarde y noche.

En días previos, la autopista México-Puebla registró cierres parciales y trabajos de infraestructura, principalmente en carriles laterales y zonas cercanas al kilómetro 20, como parte de proyectos de movilidad en el oriente del Valle de México.

Aunque estas obras han concluido en su fase principal, no se descartan ajustes o trabajos complementarios, así como incidentes viales derivados de la alta afluencia vehicular propia del fin de semana.

Recomendaciones para automovilistas

Salir con anticipación y prever tiempos de traslado más largos.

Consultar reportes de tráfico en tiempo real antes de viajar.

Respetar límites de velocidad y señalización.

Mantener distancia entre vehículos y evitar distracciones.

Considerar rutas alternas si se detecta congestión severa.

La autopista México-Puebla se mantiene como uno de los corredores más transitados del país, y en este fin de semana de retorno de Semana Santa, las condiciones de tráfico pueden cambiar rápidamente. Autoridades reiteran el llamado a conducir con precaución y mantenerse informados para evitar contratiempos en el trayecto.

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MSL