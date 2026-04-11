› El sello de Taddei

Nos comentan que aunque la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei, no está —como debe ser— en el proceso para elegir las tres consejerías vacantes del INE, entre las y los candidatos a los que mejor les fue en el examen de aptitudes, que presentaron la semana pasada en San Lázaro, hay muchos allegados a Taddei. ¿Casualidad? En la lista, que se redujo a 170 personas que avanzaron a la siguiente ronda del casting, resalta Flavio Cienfuegos, exjefe de oficina de la consejera presidenta; también avanzó Jesús Octavio García, su exdirector de administración, cargo que, dicen las malas lenguas, logró después ser él quien le surtía materiales a la oficina de Taddei. Pero no son los únicos, otros perfiles como Roberto Carlos Félix López y Sara Pérez Rojas también tienen fama de ser parte del círculo más estrecho de la principal consejera electoral. En fin, debido a que las ternas podrían quedar marcadas por el sello de Guadalupe, varios diputados de la oposición ya exigen más transparencia sobre un proceso que, señalan, podría quedar opacado por la simulación.