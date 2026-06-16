Johnson se reúne con el sector agrario

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, colocó la seguridad alimentaria dentro de la agenda económica bilateral tras reunirse este 15 de junio con integrantes del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), encuentro en el que abordó el papel del sector privado en el intercambio agrícola entre ambas naciones.

El diplomático estadounidense afirmó que la relación comercial del campo sostiene una parte estratégica del vínculo entre los países. México es el principal mercado para las exportaciones agrícolas del país del norte, mientras que EU concentra el mayor consumo de productos mexicanos del sector.

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“El sector privado es un motor clave de crecimiento, oportunidades y vínculos más sólidos entre nuestros países”, expresó el diplomático en redes, al destacar la conversación sostenida con representantes del organismo agropecuario.

Para el embajador, el abasto de alimentos no pertenece sólo al terreno productivo, sino también al económico: “Nuestro éxito es compartido, porque la seguridad alimentaria es seguridad económica”, señaló después del encuentro.

La reunión ocurre en medio de una agenda agrícola marcada por acuerdos entre autoridades mexicanas y empresas para ordenar mercados sensibles, como el del jitomate, producto al que el Gobierno atribuyó una presión relevante sobre el repunte reciente de la inflación.

Un ejemplo de las acciones que buscan mayor seguridad alimentaria, y que podría tener efecto en ambos lados de la frontera, es el Acuerdo Nacional para el Ordenamiento de la Producción, Abasto, Comercialización y Precio Justo del Jitomate, que busca fortalecer el ciclo completo de este producto con una alta demanda internacional.