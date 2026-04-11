Tras colapso

Identifican a minero fallecido por derrumbe en Sinaloa

El accidente ocurrió tras el colapso de una presa de jales que inundó los túneles de la mina

Imagen ilustrativa
Imagen ilustrativa Foto: IA
Por:
Mariana Salazar Lozada

Autoridades confirmaron la identidad de uno de los trabajadores fallecidos tras el colapso ocurrido en la mina Santa Fe, en este municipio del sur de Sinaloa. Se trata de un minero originario de Guanajuato, quien había quedado atrapado desde el derrumbe registrado a finales de marzo.

El accidente, ocurrido el 25 de marzo de 2026, se originó por el colapso de una presa de jales, lo que provocó la inundación de túneles con agua y residuos mineros, dejando atrapados a varios trabajadores al interior del yacimiento operado por Industrial Minera Sinaloa.

De acuerdo con reportes oficiales, al momento del incidente se encontraban 25 trabajadores dentro de la mina, de los cuales 21 lograron salir por sus propios medios, mientras que cuatro quedaron atrapados en las galerías subterráneas.

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Las labores de rescate se extendieron durante varios días debido a las condiciones adversas en el interior de la mina, donde los niveles de agua, lodo y materiales tóxicos complicaron el acceso de los equipos de emergencia.

¿Quien es el minero fallecido?

En el transcurso de los trabajos, rescatistas localizaron el cuerpo de uno de los trabajadores, quien posteriormente fue identificado como Abraham Aguilera. El minero, de 33 años, había migrado desde Guanajuato en busca de oportunidades laborales en el sector minero.

Familiares habían seguido de cerca las labores de rescate, solicitando apoyo de las autoridades para acelerar los trabajos y mantener la esperanza de encontrarlo con vida.

Hasta el corte más reciente, las autoridades han reportado el rescate con vida de dos trabajadores, mientras que continúa la búsqueda de un minero más que permanece desaparecido.

En el operativo participan elementos del Ejército, Protección Civil y brigadas especializadas, quienes han desplegado bombas de extracción, maquinaria pesada y equipo de buceo para avanzar en las zonas inundadas.

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MSL

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