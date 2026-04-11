Dan de alta a minero rescatado en Sinaloa tras 13 días atrapado; pide que lo lleven a ver el mar

Luego de permanecer 13 días atrapado bajo tierra, el minero Francisco Zapata Nájera fue dado de alta tras evolucionar favorablemente, luego de su rescate en la mina Santa Fe, ubicada en el municipio de El Rosario. Su caso ha sido considerado uno de los más impactantes recientes en México por las condiciones extremas en las que logró sobrevivir.

El accidente ocurrió el pasado 25 de marzo de 2026, cuando un derrumbe, presuntamente derivado del colapso de una presa de jales, provocó la inundación de túneles con agua, lodo y residuos mineros. En ese momento, 25 trabajadores se encontraban en el sitio; la mayoría logró salir, pero cuatro quedaron atrapados.

Así fue el rescate del segundo minero ı Foto: Especial

Durante casi dos semanas, Zapata permaneció a unos 300 metros de profundidad, en un espacio reducido y con niveles de agua que, por momentos, alcanzaban su cuerpo.

De acuerdo con los reportes, logró mantenerse con vida gracias a una burbuja de aire, así como a su resistencia física y mental. Incluso utilizó una lámpara para emitir señales que facilitaron su localización por parte de los rescatistas.

El operativo de rescate fue encabezado por elementos del Ejército, Protección Civil y equipos especializados, quienes enfrentaron condiciones de alto riesgo para ingresar a la mina. Tras ser localizado, Francisco Zapata fue extraído con apoyo de buzos y trasladado en helicóptero a un hospital en Mazatlán.

Al momento de su rescate, el minero presentaba deshidratación severa y un notable desgaste físico, aunque se encontraba consciente. Tras recibir atención médica durante varios días, finalmente fue dado de alta, confirmando una recuperación favorable.

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es su primera petición al salir del hospital: pidió que lo llevaran a contemplar el mar, un gesto que ha sido interpretado como símbolo de libertad tras haber permanecido en total oscuridad durante casi dos semanas.

Así fue el rescate del segundo minero ı Foto: Especial

Hasta ahora, el saldo del accidente incluye personas rescatadas con vida, una víctima mortal y un trabajador que continúa en calidad de desaparecido, mientras las labores en la zona no se han detenido completamente.

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MSL