Sheinbaum entrega escrituras y condona créditos impagables en Morelos

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza la entrega de escrituras y constancias de finiquito en Emiliano Zapata, Morelos.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la entrega de 828 constancias de finiquito de créditos del Fovissste y 250 escrituras del Insus, como parte de la reestructura, condonación y quita del programa Vivienda para el Bienestar a 5 millones de créditos impagables que se otorgaron en la época neoliberal.

“El día de hoy estamos celebrando un cambio sustantivo, que es realidad: ya no deben, ya no deben. Ya se les quitó esa angustia”, informó la mandataria, quien aseguró que se seguirá gobernando para el pueblo de México.

Funcionarios federales y estatales acompañan la reestructura del programa Vivienda para el Bienestar en beneficio de las familias mexicanas. ı Foto: Presidencia

Recordó que durante los gobiernos anteriores, el Fovissste y el Infonavit otorgaron créditos de vivienda impagables donde los únicos beneficiarios fueron los dueños de las constructoras. Informó que al inicio de su administración, la Sedatu, el Infonavit, el ISSSTE y el Insus trabajaron en un esquema para incorporar la condonación de adeudos y mejorar las condiciones de vida de los acreditados. Además, anunció que el Fovissste iniciará nuevamente con la construcción de viviendas.

Destacó que uno de los principios de la Cuarta Transformación es la austeridad, por lo que resaltó la reciente aprobación del Plan B de la Reforma Electoral, que reduce el recurso de los Congresos estatales, disminuye el número de regidores en Ayuntamientos y reduce sueldos en el INE, además de eliminar la reelección y el nepotismo a partir del 2030.

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, informó que en la presente administración se han entregado 270 mil escrituras a nivel nacional; mientras que en Morelos la meta de construcción aumentó a 20 mil nuevas casas con una inversión de más de 12 mil millones de pesos.

El director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, detalló que de 800 mil acreditados, 400 mil tenían problemas por créditos impagables, de los cuales ya fueron apoyados 296 mil. Anunció que todas las personas mayores de 80 años que tengan adeudo con el Fovissste serán beneficiadas con la condonación total, sin importar el monto.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, encabezó el evento. ı Foto: Presidencia

La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, agradeció a la mandataria por impulsar programas que otorgan certeza jurídica, mientras que la beneficiaria Rosalba Velázquez Morales agradeció a la Jefa del Ejecutivo por garantizar su patrimonio.

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