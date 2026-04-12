‘Mi derecho, mi lugar’: ¿Hasta qué día concluye el registro en abril 2026?

Las y los estudiantes que se encuentran cursando el tercer grado de la educación secundaria en la Zona Metropolitana y el Valle de México pueden participar en “Mi derecho, mi lugar”.

Además, también pueden participar quienes se encuentren cursando la secundaria en el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), o quienes estén terminando la secundaria fuera de la Zona Metropilitana del Valle de México, y quienes cuenten con su certificado de secundaria.

Este sistema de asignación de la Secretaría de Educación Pública para la educación media superior sustituye al examen COMIPEMS que se aplicaba anteriormente, pues se pretende garantizar un lugar dentro del bachillerato público para las y los estudiantes sin necesidad de realizar un examen.

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Este programa tiene la finalidad de dar acceso universal a la educación preparatoria mediante tres modalidades, por lo que se pretende que ningún aspirante se quede sin un lugar designado.

Mi derecho, mi lugar 2026 ı Foto: Especial

Fechas, modalidades y requisitos de “Mi derecho, mi lugar”

El registro para “Mi derecho, mi lugar” está habilitado desde el 17 de marzo, y cerrará los registros el viernes 17 de abril, por lo que los aspirantes aún cuentan con algunos días para este proceso.

Las tres modalidades para poder participar en este proceso son:

Instituciones con acceso directo. Instituciones con examen. Combinación de ambas.

También existen aspirantes extemporáneos, y para participar se requere contar con Llave MX, CURP, Clave de tu secundaria (CCT), Correo electrónico, y en caso de tenerlo, el Certificado de secundaria.

Las personas que estén interesadas en comenzar sus estudios de Educación Media Superior en alguno de los planteles que se encuentren en las 16 alcaldías de la CDMX y los 22 municipios conurbados del Estado de México podrán participar ene este proceso de asignación.

Acceso al registro de "Mi derecho, mi lugar" ı Foto: Captura de pantalla

Este proceso consta de 5 etapas:

Publicación de convocatoria: 13 de febrero Registro de aspirantes: del 17 de marzo al 17 de abril Consulta de resultados: 18 de agosto Registro, asignación y atención de aspirantes extemporáneos: del 19 al 26 de agosto Atención de aspirantes sin certificado: del 19 al 28 de agosto

Las instituciones que participan en este proceso sin aplicar examen son el COLBACH, CONALEP, DGB, DGETAyCM, DGETI, IEMS, SECTI y los lugares asignados en el plantel Texcoco de la UAEMéx.

Mientras que el IPN y la UNAM participarán conforme a su normatividad interna, por lo que para el ingreso a estas instituciones sí se aplicará un examen de admisión en línea para asignar los espacios educativos disponibles.

Etapas de "Mi derecho, mi lugar" ı Foto: Captura de pantalla

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