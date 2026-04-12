PVEM propone ampliar permiso de paternidad con goce íntegro de sueldo

Legisladores del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Senado presentaron una iniciativa para reformar el artículo 123 constitucional y garantizar que los padres trabajadores cuenten con al menos 20 días laborables de permiso de paternidad con goce íntegro de sueldo a partir del nacimiento de su hijo o hija, cuadruplicando el plazo de cinco días que actualmente establece la Ley Federal del Trabajo.

La propuesta busca elevar a rango constitucional el derecho de paternidad en los apartados A y B del artículo 123 de la Constitución, con el argumento de que la legislación vigente es “limitada e insuficiente para garantizar una participación efectiva de los padres en las tareas de cuidado durante las primeras etapas de vida” de sus hijos.

Los senadores del Verde señalaron que, pese a que en 2025 la tasa de participación económica de las mujeres alcanzó 45.1 por ciento de la Población Económicamente Activa, que sumó 61.5 millones de personas, según datos del INEGI, ese avance no ha sido acompañado de una redistribución equitativa de las cargas de crianza.

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“A pesar de los progresos normativos alcanzados en materia de igualdad, persisten esquemas jurídicos y culturales que asignan de manera desproporcionada a las mujeres las labores domésticas y de cuidado, lo que limita su pleno desarrollo profesional y continúa dejando una brecha amplia de género”, advirtieron.

Paternidad en imagen ilustrativa ı Foto: Freepik

Los legisladores también señalaron que la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado ni siquiera contempla el permiso de paternidad, lo que genera un vacío normativo para los trabajadores del sector público.

En ese sentido, subrayaron que “la ausencia de un reconocimiento constitucional del derecho de paternidad propicia criterios desiguales y limita la posibilidad de avanzar hacia un modelo homogéneo de protección a la familia y de corresponsabilidad de ambos padres”.

La iniciativa distingue expresamente entre el permiso de maternidad vinculado a la recuperación física de la mujer, y el de paternidad, cuyo propósito es garantizar el cuidado, el acompañamiento y la corresponsabilidad familiar desde los primeros días de vida del recién nacido.

La propuesta fue publicada en la Gaceta del Senado el 10 de marzo de 2026.

Paternidad en imagen ilustrativa ı Foto: Freepik

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LMCT