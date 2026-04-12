¿Qué escuelas tienen vacaciones del 13 al 17 de abril?

Hace algunos días los estudiantes de educación básica regresaron a clases luego de haber tomado un periodo vacacional que coincidió con la Semana Santa, pero se confirmó que algunos tendrán un nuevo periodo vacacional.

Pese a que el Calendario Escolar 2025-2026 de la SEP indica que el próximo periodo vacacional comenzará cuando se de el fin del periodo escolar actual; y que las vacaciones que comenzaron en marzo ya concluyeron, algunos estudiantes regresarán a clases hasta mayo.

Sin embargo, este periodo no aplica para todas las entidades, pues solamente se ha confirmado el cambio del calendario a nivel estatal y no a nivel federal, por lo que la mayoría de estudiantes sí deben regresar a clases este lunes.

Además de esto, en algunas escuelas de Estados Unidos se tendrá una semana de vacaciones, por lo que del 13 al 17 de abril algunos estudiantes podrán disfrutar del conocido spring break.

Confirman vacaciones en abril ı Foto: Especial

Fecha de spring break en Estados Unidos

En la semana del 13 al 17 de abril las y los estudiantes de educación Básica de Estados Unidos podrán disfrutar del periodo vacacional conocido como “spring break”.

Los alumnos de primaria, secundaria y preparatoria de algunas regiones estadounidenses disfrutarán de una semana de vacaciones primaverales durante una semana, regresando a clases el lunes 20 de abril.

Los distritos escolares en los que se aplicarán las vacaciones correspondientes al spring break son las siguientes:

Long Island

El norte de Nueva Jersey

Orange, Connecticut

Boston

Maine, Portland

Condados de Georgia cercanos a Augusta

Issaquah, Washington

Enumclaw, Washington

Vacaciones ı Foto: Especial

Vacaciones en abril México

El Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA) informó que las y los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria de las escuelas públicas y escuelas privadas incorporadas a la Secretaría de Educación Pública (SEP) no tendrán clases hasta mayo.

De acuerdo con el IEA, esto se debe a que se llevará a cabo la Feria de San Marcos en el estado del 18 de abril al 10 de mayo, por lo que las clases serán retomadas en la entidad hasta el martes 5 de mayo.

Pese a que este periodo vacacional únicamente aplica en Aguascalientes, en el resto del país las y los estudiantes podrán disfrutar de tres puentes en mayo.

Calendario escolar Aguascalientes ı Foto: Captura de pantalla

Los tres puentes de mayo de la SEP son los siguientes:

Viernes 1 de mayo: Por suspensión de labores docentes Viernes 15 de mayo: Por suspensión de labores docentes Viernes 29 de mayo: Por junta del Consejo Técnico Escolar en sesión ordnaria





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