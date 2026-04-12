Sheinbaum destaca estabilidad del peso e inflación controlada pese a turbulencia mundial; ‘estoy muy optimista’

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que el peso mexicano se mantiene estable y la inflación se encuentra dentro de los rangos establecidos, pese a la volatilidad internacional en los precios de los combustibles.

Aseguró que este es un “trabajo de todas y de todos los mexicanos” y que, gracias a esta estabilidad, se encuentra “muy optimista” para los meses venideros.

Durante la inauguración de un Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar en Huamantla, Tlaxcala, la presidenta enfatizó los indicadores positivos en los primeros tres meses de 2026 para México.

Entre ellos, destacó casi 10 por ciento más visitantes extranjeros en enero y febrero respecto al mismo periodo del año anterior, el incrementó en ventas de vehículos y mayor inversión extranjera directa.

Además, añadió que "el peso está estable y con todo y las condiciones internacionales, la inflación se mantiene dentro de los rangos”.

“Se dice fácilmente, pero ese es un trabajo de todas y de todos los mexicanos [...] Yo me siento muy confiada, muy optimista para el 2026″, expresó la mandataria.

La presidenta atribuyó ese desempeño a tres factores simultáneos: la contención de precios de combustibles, la colaboración del sector empresarial y el control de precios de la canasta básica.

Claudia Sheinbaum enmarcó esos resultados dentro del Plan México, al que describió como una estrategia de dos ejes: más producción nacional y mayor bienestar para la población.

Explicó que entre los objetivos de este plan se encuentra atraer inversión nacional y extranjera mediante la marcha Hecho en México, la cual, a su vez, fomenta la producción nacional.

Sin embargo, Sheinbaum subrayó que la inversión privada no es suficiente por sí sola: “El Estado mexicano y el gobierno deben dedicar los recursos para los derechos fundamentales del pueblo”, señaló.

“Lo que buscamos es un modelo integral en donde el pueblo de México viva mejor y al mismo tiempo haya más inversiones para generar mejores empleos con mejores salarios”, concluyó la mandataria federal.

El acto tuvo como escenario la inauguración del polo de Huamantla, un predio de 53 hectáreas urbanizadas con infraestructura de agua, electricidad, planta de tratamiento de aguas residuales, centro de negocios, comedores y estancias infantiles para trabajadores.

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