Amenaza de muerte en Veracruz

Varias cejas se levantaron ayer al ver la forma en que Santos Álvarez, director de Gobernación del municipio de Medellín de Bravo, amenaza de muerte al emecista Guillermo Herrada Jiménez, cuando éste lo graba durante una protesta por la presunta intromisión de autoridades en la elección de agentes municipales. En un video grabado por este último, se aprecia el momento en el que el político del partido naranja le reclama: “¡Ya basta de esta serie de inconsistencias que están haciendo en elecciones a las agencias municipales, ayer el propio alcalde con todo su aparato municipal acudió a Los Robles a hacer proselitismo!”, le señala. El reclamo es muy vehemente, nos comentan, pero no ha dejado de encender alarmas la respuesta que le dio el funcionario municipal morenista, quien aparece, por cierto, vistiendo una camisa guinda: “Te voy a matar”. Nos cuentan que Herrada tras estos hechos ha responsabilizado a Álvarez de Dios de cualquier cosa que le ocurra a él o a su familia. Hasta anoche ninguna autoridad estatal se había pronunciado sobre el asunto. Uf.