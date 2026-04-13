Historias que se saborean: llega ‘Letras a fuego lento’ a Canal Once

Las grandes historias también se saborean. A partir del próximo jueves 16 de abril a las 13:30 horas, Letras a fuego lento llega a la pantalla de Canal Once con una propuesta original que entrelaza literatura y gastronomía en un formato innovador.

Conducido por el chef Alejandro Fuentes y el escritor y periodista Federico Mastrogiovanni, este nuevo programa invita a redescubrir la literatura universal desde una perspectiva poco convencional: a través de los platillos que habitan sus páginas.

La serie marca el regreso del formato de cocina a Canal Once, ahora con un enfoque cultural que combina conversación literaria, exploración de contextos y cocina en vivo. Cada episodio propone una experiencia sensorial en la que las palabras se transforman en ingredientes, técnicas y sabores.

Letras a fuego lento parte de una premisa cercana: así como muchos lectores encuentran placer en la cocina, quienes disfrutan de la gastronomía pueden hallar en ella una puerta de entrada a los libros. En cada capítulo, una receta inspirada en una obra literaria cobra vida mientras se analizan su contexto, personajes y universo narrativo.

La serie recorre obras de autores mexicanos e internacionales, abarcando distintas épocas, estilos y geografías. Desde la ironía de Jorge Ibargüengoitia hasta la imaginación de J. R. R. Tolkien, pasando por voces fundamentales como Rosario Castellanos, Cristina Rivera Garza y Han Kang, la comida se convierte en una clave para explorar sus mundos literarios.

Con esta nueva producción, Canal Once reafirma su compromiso con la difusión cultural, proponiendo una manera cercana y cotidiana de vincular la literatura con la vida diaria, y acercando nuevas audiencias al universo de los libros.

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JVR