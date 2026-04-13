Ignacio Mier descarta urgencia de leyes secundarias del ‘Plan B’; confía en marco legal vigente

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ignacio Mier Velazco, consideró que no es indispensable legislar de inmediato leyes secundarias del llamado “Plan B” en materia electoral, al sostener que gran parte de lo aprobado en la reforma constitucional ya cuenta con marco normativo suficiente y puede aplicarse con las disposiciones vigentes, aunque dejó abierta la posibilidad de que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presente iniciativas adicionales .

En conferencia de prensa, el legislador destacó que la declaratoria de constitucionalidad en la materia está listo para realizarse este martes 14 de abril en el Senado, tras la aprobación de 20 congresos estatales, lo que permitirá ajustes en el gasto público y en la integración de órganos locales.

“Afortunadamente ya los congresos de los estados legislaron y votaron a favor de la reforma constitucional en materia de austeridad que permita (…) ajustar el presupuesto para destinarlo prioritariamente a la tarea sustantiva que tienen los congresos locales”, afirmó.

Sobre la eventual discusión de leyes secundarias del “Plan B”, el senador fue cauteloso y sostuvo que, en su opinión, no son necesarias en varios rubros , ya que el propio Instituto Nacional Electoral (INE) cuenta con atribuciones suficientes.

“Muchas de ellas, en mi opinión personal, tienen que ver ya con atribuciones que tiene el propio Instituto Nacional Electoral (…) no requerimos una ley secundaria o alguna ley que reglamente” Ignacio Mier, coordinador de Morena en el Senado



En cuanto a la integración de cabildos y congresos locales, insistió en que corresponde a las entidades federativas aplicar los cambios conforme al marco constitucional. “Soy un defensor del federalismo; le corresponde a la soberanía de cada entidad determinar (…) cuáles son el ajuste , atendiendo lo que ya está como mandato constitucional”, puntualizó.

Respecto a la fiscalización de recursos de partidos y candidatos, Ignacio Mier aseguró que existen mecanismos suficientes para garantizar transparencia, en coordinación con instancias como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR). “El propio instituto ya tiene atribuciones (…) para conocer el origen de los recursos y quiénes son los que manejan esos recursos”, dijo.

En ese sentido, reiteró que, desde su perspectiva, el andamiaje legal ya está completo tras la aprobación constitucional . “Prácticamente lo que fue aprobado por el constituyente mexicano ya está reglamentado”, sostuvo, aunque reconoció que el Ejecutivo Federal podría impulsar ajustes adicionales.

“Siempre hay la posibilidad de que el Ejecutivo Federal, la Presidenta de la República, su gobierno puedan presentar alguna iniciativa en materia secundaria a lo que conocemos como el Plan B, pero de momento, es mi opinión que estaremos a lo que determine el gobierno”, agregó.

Sobre temas específicos que podrían incluirse en legislación secundaria, como esquemas financieros o compromisos contractuales del INE, Mier indicó que pueden resolverse con las normas actuales.

“Eso lo puede hacer conforme lo que establece la ley de presupuesto, pueden ser atendidas con las disposiciones ya establecidas”, concluyó.

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cehr